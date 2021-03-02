***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.03.2021 15:27
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
15:241.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,34
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
15:247,3217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0257
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3631
En Düşük
7,2702
15:248,8119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0215
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8411
En Düşük
8,7606
15:24407,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,15
|Açılış
|: 407,36
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
408,25
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler15:24
|AYEN
|8,91
|77.683.016
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|67.234.664
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|5.113.607
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|3.562.697
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|2.417.987
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|239.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|2.441.218
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|1.733.824
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.214.899
|% -9,99
|
|THYAO
|14,78
|4.118.599.636
|% 7,10
|
|SISE
|7,73
|1.522.786.914
|% 1,84
|
|KOZAL
|132,40
|1.429.350.093
|% -2,86
|
|PETKM
|5,58
|1.157.079.665
|% 3,72
|
|KRDMD
|6,85
|1.110.938.259
|% -0,72
|
|EKGYO
|2,36
|799.810.507
|% 0,43
|
|THYAO
|14,78
|4.118.599.636
|% 7,10
|
|PETKM
|5,58
|1.157.079.665
|% 3,72
|
|SKBNK
|1,38
|279.584.378
|% -1,43
|
|SISE
|7,73
|1.522.786.914
|% 1,84
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3179
|7,3217
|% 0,35
|
|Euro
|8,8059
|8,8119
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,1687
|10,2197
|% 0,46
|
|Frank
|7,9527
|8,0006
|% 0,15
|
|Riyal
|1,9478
|1,9576
|% 0,46
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|7,40
|
|Altın Gr.
|407
|407
|3,11
|
|Cumhuriyet
|2.709
|2.750
|12,00
|
|Tam
|2.698
|2.767
|12,04
|
|Yarım
|1.304
|1.338
|5,82
|
|Çeyrek
|654
|669
|2,92
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,37
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,75
|63,75
|0,06
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:38ERSU
Yüzde 5.65 oranında artışla 5.05 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 681, 047 adet işlem
-
15:37MEPET
Yüzde 5.19 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 212, 768 adet işlem
-
15:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 99 artarak (% 0.45 ) 1, 340
-
15:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DYOBY, AYEN, KONTR, DAGHL, KENT, GOZDE, UFUK, VAKFN, CLEBI
-
15:36
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AYCES, MERIT, CASA, UMPAS, KSTUR, EMNIS, BALAT