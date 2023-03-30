***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme
30.03.2023 21:19
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 30/03/2023 30/03/2023 10801
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129979
BIST
18:054.896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -47,11
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
5.000
En Düşük
4.881
18:0519,1689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0488
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
18:0520,9291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1706
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,0108
En Düşük
20,7260
18:051.220,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 12,26
|Açılış
|: 1.220,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.223,05
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|78,65
|9.784.453
|% 10,00
|
|MAKIM
|20,90
|96.908.317
|% 10,00
|
|ELITE
|31,02
|23.433.188
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.813.512
|% 10,00
|
|BVSAN
|73,20
|602.359.594
|% 9,99
|
|DGGYO
|47,70
|313.271.216
|% -10,00
|
|PAMEL
|229,30
|123.824.213
|% -9,97
|
|KRSTL
|8,96
|85.548.378
|% -8,94
|
|LIDFA
|5,60
|118.267.031
|% -7,13
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|ISCTR
|13,52
|3.595.619.975
|% 0,07
|
|ASTOR
|53,60
|2.991.408.025
|% -0,46
|
|THYAO
|121,90
|2.833.548.030
|% -2,17
|
|EREGL
|35,92
|2.695.624.973
|% -1,10
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|ISCTR
|13,52
|3.595.619.975
|% 0,07
|
|SKBNK
|2,34
|473.403.071
|% 6,36
|
|YKBNK
|9,91
|1.996.103.050
|% -1,59
|
|ALBRK
|2,81
|498.472.578
|% 5,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1632
|19,1676
|% 0,25
|
|Euro
|20,9164
|20,9619
|% 0,98
|
|Sterlin
|23,6708
|23,7895
|% 0,74
|
|Frank
|20,8897
|21,0155
|% 0,66
|
|Riyal
|5,0902
|5,1157
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.982
|16,67
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|11,42
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.216
|8.314
|38,00
|
|Yarım
|4.028
|4.068
|18,00
|
|Çeyrek
|2.014
|2.034
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,79
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|14,64
|14,65
|0,29
|
|B. Petrol
|78,47
|78,47
|0,88
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRSTL
Yüzde -6.81 oranında düşüşle 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 508, 132 adet işlem
-
17:58LIDFA
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 298, 047 adet işlem
-
17:57KRSTL
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 9.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 438, 876 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 4, 884 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 47, 296.00 milyon TL de
-
17:55MIPAZ
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 8.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 223, 451 adet işlem