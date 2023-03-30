***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 30/03/2023 30/03/2023 10801http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129979BIST