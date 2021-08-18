***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
18.08.2021 23:50
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01/01/2021 – 30/06/2021 dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporumuz ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959185
BIST
15:061.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,52
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
15:068,5249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0769
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
15:069,9865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0716
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0134
En Düşük
9,8798
15:06489,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,67
|Açılış
|: 489,33
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler15:05
|PENTA
|90,00
|12.486.821
|% 16,43
|
|DMSAS
|7,80
|66.103.762
|% 13,54
|
|KTSKR
|52,70
|84.495.319
|% 12,99
|
|DOBUR
|22,92
|2.170.097
|% 12,46
|
|UFUK
|24,76
|873.830
|% 9,95
|
|BRYAT
|382,00
|69.050.018
|% -8,06
|
|VAKKO
|10,55
|24.184.955
|% -7,37
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|BEYAZ
|8,84
|3.242.778
|% -5,96
|
|GARAN
|9,26
|562.999.060
|% -1,28
|
|KRDMD
|7,77
|444.121.415
|% -3,36
|
|SISE
|8,71
|423.612.840
|% 1,04
|
|THYAO
|12,25
|418.249.234
|% 0,00
|
|EREGL
|18,59
|367.763.848
|% -2,41
|
|EKGYO
|1,86
|336.080.551
|% 1,09
|
|ODAS
|1,41
|140.390.606
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,55
|173.390.224
|% -1,54
|
|GARAN
|9,26
|562.999.060
|% -1,28
|
|KRDMD
|7,77
|444.121.415
|% -3,36
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5235
|8,5273
|% 0,94
|
|Euro
|9,9761
|9,9959
|% 0,82
|
|Sterlin
|11,6226
|11,6809
|% 0,31
|
|Frank
|9,2559
|9,3116
|% 0,85
|
|Riyal
|2,2643
|2,2756
|% 0,80
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-0,26
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,64
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|13,00
|
|Tam
|3.231
|3.312
|13,39
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|6,47
|
|Çeyrek
|783
|801
|3,24
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,18
|66,18
|-2,05
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:20ALARK
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 9.39 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 503, 953 adet işlem
-
15:19ALKIM
Yüzde -6.70 oranında düşüşle 15.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 654, 401 adet işlem
-
15:18ATEKS
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 35.30 lira fiyatla işlem gören hissede 240, 420 adet işlem
-
15:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 63 kaybederek (% -0.87 ) 1, 549
-
15:16XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 81 altında . İşlem hacmi 7, 430.00 milyon TL de