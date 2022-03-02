***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2021-31.12.2021 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006691BIST