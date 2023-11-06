***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar1 Ocak - 30 Eylül 2023 dönemine ait faaliyet raporu ekte yer almaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214699BIST