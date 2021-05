***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi17/05/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıBorusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuHer çeşit yakıtla ve elektrikle çalışan endüstriyel güç sistemleri ile her türlü kara nakil, inşaat, iş makinaları, motorlu araçlar ve benzeri ürünlerin ve bunların her türlü aksesuar ve ekipmanları, aksam ve yedek parçalarının alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, dahili ve harici ticareti ve imalatını yapmak her cins deniz araçları, otomobil, kamyon, otobüs ile bunların lastikleri, jantları, aksam ve yedek parçaları, aksesuarlarının alımı satımı, ithal ve ihracını yapmak.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi79.349.593,72 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih17.05.2021 / Tamamlanmıştır.Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşullarıİki taksit halinde 18.05.2021 ve 28.05.2021 tarihlerinde ödenecektir.Edinilen Payların Nominal Tutarı8.292.000 TL / 829.200.000 Adet PayBeher Payın Alış Fiyatı0,084 USDToplam Tutar70.000.000 USDEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%10,45Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%29,245Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%29,245Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%15,87İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%1691Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu etkileyeceği değerlendirilmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıBorusan Holding A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiAna OrtakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi17/05/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme raporu baz alınmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası10.05.2021Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıPWC Yönetim Danışmanlığı A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarHisse Değeri 659.000.000 USD ile 768.000.000 USD aralığındadır.İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26 Şubat 2021 tarih ve 3 sayılı kararı ile, Borusan Holding A.Ş.'nin ("Borusan Holding") Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde ("BMGS") sahip olduğu bir kısım payın Şirketimiz tarafından devralınmasına ("İşlem") ilişkin, danışman firmalardan görüş ve destek almak da dahil olmak üzere, Şirketimiz tarafından çalışmalara başlanmasına karar verilmiş olası İşlem konusunda henüz bir netlik bulunmadığından, İşlem ile ilgili yapılacak görüşmelerin ve çalışmaların, bu konuda henüz bir somut adım olmadan kamuya açıklanmasının Şirketimizin, ortaklarının, Şirket'in azınlık ortaklarının veya potansiyel ilgililerin kaybına ve Şirketimizin meşru çıkarlarının zararına neden olabileceği değerlendirilerek, gerekli gizlilik koşullarının sağlanması şartıyla II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında İşlem'e ilişkin içsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.Anılan kararı takiben BMGS'nin paylarının değerinin Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğlerine ve diğer düzenlemelerine uygun olarak tespit edilmesi için PWC Yönetim Danışmanlığı A.Ş., güncel hukuki durumunun incelenerek rapor hazırlanması konusunda da Moral & Partners Hukuk Bürosu yetkilendirilmiştir.Şirketimiz tarafından devralınacak paylara ilişkin işlem fiyatının belirlenmesi için 10.05.2021 tarihli değerleme raporu ("Değerleme Raporu") hazırlanmıştır. 17 Mayıs 2021 tarihli hukuki inceleme (legal due diligence) raporunda ise BMGS'nin hukuki durumuna ve paylarına ilişkin hisselerin değerini olumsuz etkileyebilecek önemli nitelikte herhangi bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.Bu gelişmeleri değerlendiren Şirketimiz Yönetim Kurulu 17 Mayıs 2021 tarih ve 13 sayılı kararı ile, anılan İşlem ile öngörülen pay devrinin aşağıda açıklanan sebepler göz önünde bulundurularak Şirketimiz menfaatine uygun düştüğünü tespit etmiştir:- BMGS'nin, farklı coğrafyalarda devam ettirdiği iş hacmini son yıllarda arttırdığı ve bu artışı gelecekte de sürdürebileceği yönünde kanaat oluşmuş olması,- Şirketimizin halihazırda BMGS'de pay sahibi olduğu ve BMGS'nin uzun yıllardır dönem karı elde ettiği, ortaklarına kar payı ödemeleri gerçekleştirdiği, gelecekte de beklenen kar payı ödemelerinden daha fazla pay elde edebileceği,- Pay devrinin "Değerleme Raporu"nda belirlenmiş makul hisse değerine uyumlu gerçekleştirilmesinin uygun olacağı, hukuki inceleme raporunun da hisselerin değerini olumsuz etkileyebilecek önemli nitelikte herhangi bir hususu içermemesi- İşlem'in Şirketimizin amaç ve konusuna uygun düşeceği.Bu kapsamda BMGS'nin sermayesinin 8.292.000 TL miktarına tekabül eden 829.200.000 adet payının Şirketimiz tarafından devralınmasına karar verilmiştir. Anılan karar çerçevesinde İşlem'e konu pay devri 17.05.2021 tarihinde tamamlanmıştır."