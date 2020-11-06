***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.125.000 -20.482.527 675.000 702.584.701 1.013.830.499 37.312.916 171.858.238 24.396.980 1.958.300.807 1.958.300.807Transferler-353.026 2.090.066 22.659.940 -24.396.980 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)43.706.126 135.163.157 43.686.438 222.555.721 222.555.721Kar Payları-41.569.538 -41.569.538 -41.569.538Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.055.547 3.055.547 -3.055.547 -3.055.547 -3.055.547Dönem Sonu Bakiyeler28.125.000 -23.538.074 675.000 745.937.801 1.148.993.656 42.458.529 149.893.093 43.686.438 2.136.231.443 2.136.231.443Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.125.000 -23.538.074 675.000 714.275.595 1.259.612.377 42.458.529 149.920.251 67.584.493 2.239.113.171 2.239.113.171Transferler4.587.872 62.996.621 -67.584.493 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.399.609 724.553.620 -945.096 1.861.833 86.180.164 816.050.130 816.050.130Kar Payları-47.285.162 -47.285.162 -47.285.162Dönem Sonu Bakiyeler28.125.000 -23.538.074 675.000 718.675.204 1.984.165.997 -945.096 1.861.833 47.046.401 165.631.710 86.180.164 3.007.878.139 3.007.878.139Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.389.811 26.978.760Dönem Karı (Zararı)86.180.164 43.686.438Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-51.580.373 -15.614.716Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler40.854 -4.323.977Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.952.218 -5.878.670Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6.690.543 -2.712.272Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-78.366.241 -6.805.281İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-78.366.241 -6.805.281Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26.006.689 4.105.484İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-21.209.980 -1.092.962Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-29.816.605Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-57.751 -700İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-89.211 -655İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)31.460 -45Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler242.575 -1.187.045İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)123.311 -1.085.081İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)119.264 -101.964İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.421.801 94.783Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.389.811 26.978.760YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.407.217 4.499.225Alınan Faiz3.980.329 8.061.049Vergi İadeleri (Ödemeleri)-16.387.546 -3.561.824FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-46.695.804 -22.520.645İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-3.055.547İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.055.547Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.314.793 23.000.000Kredilerden Nakit Girişleri2.314.793 23.000.000Ödenen Temettüler-47.285.162 -41.569.538Ödenen Faiz-1.725.435 -895.560YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-45.713.210 8.957.340Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi143.173.283 29.463.719NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)97.460.073 38.421.059DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ455.336.726 389.265.902DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ552.796.799 427.686.961Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 552.796.799 455.336.726Finansal Yatırımlar4 29.816.605Ticari Alacaklar2.959 9.243İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.959 9.243Diğer Dönen Varlıklar7 12.980.552 17.495.511İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12.980.552 17.495.511ARA TOPLAM595.596.915 472.841.480TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR595.596.915 472.841.480DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 2.144.573.397 1.628.033.412Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 413.916.767 243.685.609Diğer Duran Varlıklar6.696 11.037TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.558.496.860 1.871.730.058TOPLAM VARLIKLAR3.154.093.775 2.344.571.538KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 25.314.793 23.000.000Ticari Borçlar78.196 135.947İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 30.953 120.164İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar47.243 15.783Diğer Borçlar2.090.061 1.847.486İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.905.371 1.782.060İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar184.690 65.426Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 15.020.585 2.661.102ARA TOPLAM42.503.635 27.644.535TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.503.635 27.644.535UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar254.814 213.960Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar254.814 213.960Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12 103.457.187 77.599.872TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER103.712.001 77.813.832TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER146.215.636 105.458.367ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.007.878.139 2.239.113.171Ödenmiş Sermaye28.125.000 28.125.000Geri Alınmış Paylar (-)-23.538.074 -23.538.074Paylara İlişkin Primler (İskontolar)675.000 675.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)718.675.204 714.275.595Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)718.675.204 714.275.595Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)718.675.204 714.275.595Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.985.082.734 1.259.612.377Yabancı Para Çevrim Farkları1.984.165.997 1.259.612.377Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-945.096 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-945.096Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar1.861.833Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler47.046.401 42.458.529Yasal Yedekler47.046.401 42.458.529Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları165.631.710 149.920.251Net Dönem Karı veya Zararı86.180.164 67.584.493TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.007.878.139 2.239.113.171TOPLAM KAYNAKLAR3.154.093.775 2.344.571.538Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 33.097.136 48.713.478 1.251.691 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.097.136 48.713.478 1.251.691 0BRÜT KAR (ZARAR)33.097.136 48.713.478 1.251.691 0Genel Yönetim Giderleri-15.329.740 -16.111.542 -4.700.242 -2.415.389Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3.089 5.865 2.708 343Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-62.840 -355.271 -27.375 -27.202ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.707.645 32.252.530 -3.473.218 -2.442.248Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler7.678.448 8.061.049 1.707.033 1.457.391Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-72.704 -2.013.391 -28.400 1.969.660Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 88.526.990 9.660.722 48.769.170 20.795.661FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)113.840.379 47.960.910 46.974.585 21.780.464Finansman Giderleri-1.653.526 -168.988 -524.725 -168.988SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)112.186.853 47.791.922 46.449.860 21.611.476Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-26.006.689 -4.105.484 -12.653.256 2.371.844Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -24.723.252 -3.561.824 -12.023.700 2.331.095Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 -1.283.437 -543.660 -629.556 40.749SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)86.180.164 43.686.438 33.796.604 23.983.320DÖNEM KARI (ZARARI)86.180.164 43.686.438 33.796.604 23.983.320Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları86.180.164 43.686.438 33.796.604 23.983.320Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,03064200 0,01553300 0,01201700 0,00852700Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.631.167 46.006.448 24.182.076 21.964.205Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları4.631.167 46.006.448 24.182.076 21.964.205Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar725.238.799 132.862.835 380.651.682 -46.583.023Yabancı Para Çevrim Farkları724.553.620 145.845.233 381.299.829 -36.475.644Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)724.553.620 145.845.233 381.299.829 -36.475.644Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-1.211.661 -1.057.965Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar2.327.291 -10.682.076 1.732.712 -9.009.169Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-430.451 -2.300.322 -1.322.894 -1.098.210Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-430.451 -2.300.322 -1.322.894 -1.098.210DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)729.869.966 178.869.283 404.833.758 -24.618.818TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)816.050.130 222.555.721 438.630.362 -635.498Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları816.050.130 222.555.721 438.630.362 -635.498http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886959BIST