***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.125.000 -20.482.527 675.000 702.584.701 1.013.830.499 37.312.916 171.858.238 24.396.980 1.958.300.807 1.958.300.807Transferler-380.184 2.090.066 22.687.098 -24.396.980 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.071.078 245.781.878 67.584.493 325.437.449 325.437.449Kar Payları-41.569.538 -41.569.538 -41.569.538Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.055.547 3.055.547 -3.055.547 -3.055.547 -3.055.547Dönem Sonu Bakiyeler28.125.000 -23.538.074 675.000 714.275.595 1.259.612.377 42.458.529 149.920.251 67.584.493 2.239.113.171 2.239.113.171Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.125.000 -23.538.074 675.000 714.275.595 1.259.612.377 42.458.529 149.920.251 67.584.493 2.239.113.171 2.239.113.171Transferler4.587.872 62.996.621 -67.584.493 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)247.219.326 565.391.397 -64.934 -210.012 152.571.685 964.907.462 964.907.462Kar Payları-47.285.162 -47.285.162 -47.285.162Dönem Sonu Bakiyeler28.125.000 -23.538.074 675.000 961.494.921 1.825.003.774 -64.934 -210.012 47.046.401 165.631.710 152.571.685 3.156.735.471 3.156.735.471Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI40.631.257 39.273.226Dönem Karı (Zararı)152.571.685 67.584.493Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-114.775.646 -33.929.477Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler308.955 -1.744.202Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.721.831 -8.274.298Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler18.080.090 2.584.796Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-150.302.596 -36.705.296İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-150.302.596 -36.705.296Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 20.859.736 10.209.523İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.835.218 5.618.210Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.791 -9.243İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6.791 -9.243Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-94.128 18.783İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-106.993 18.624İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)12.865 159Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-894.022 -3.728.686İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.048.008 -3.636.667İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)153.986 -92.019İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.816.577 9.337.356Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları40.631.257 39.273.226YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-56.813.879 -1.840.262Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-28.519.846Ödenen Faiz-3.016.819 -1.632.600Alınan Faiz6.738.650 8.767.248Vergi İadeleri (Ödemeleri)-32.015.864 -8.974.910FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.255.287 -21.625.085İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-3.055.547İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.055.547Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri19.029.875 23.000.000Kredilerden Nakit Girişleri19.029.875 23.000.000Ödenen Temettüler-47.285.162 -41.569.538YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-44.437.909 15.807.879Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi107.337.803 50.262.945NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)62.899.894 66.070.824DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 455.336.726 389.265.902DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ518.236.620 455.336.726Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 518.236.620 455.336.726Finansal Yatırımlar4 28.519.846Ticari Alacaklar2.452 9.243İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.452 9.243Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 8.631.938Diğer Dönen Varlıklar7 13.475.813 17.495.511İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13.475.813 17.495.511ARA TOPLAM568.866.669 472.841.480TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR568.866.669 472.841.480DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 2.272.045.155 1.628.033.412Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 469.237.719 243.685.609Diğer Duran Varlıklar145.421 11.037TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.741.428.295 1.871.730.058TOPLAM VARLIKLAR3.310.294.964 2.344.571.538KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 42.029.875 23.000.000Ticari Borçlar41.819 135.947İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 13.171 120.164İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar28.648 15.783Diğer Borçlar12 953.464 1.847.486İlişkili Taraflara Diğer Borçlar734.052 1.782.060İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar219.412 65.426Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 2.661.102Kısa Vadeli Karşılıklar261.006Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar261.006ARA TOPLAM43.286.164 27.644.535TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER43.286.164 27.644.535UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar13 261.909 213.960Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar261.909 213.960Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 110.011.420 77.599.872TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER110.273.329 77.813.832TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER153.559.493 105.458.367ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.156.735.471 2.239.113.171Ödenmiş Sermaye14 28.125.000 28.125.000Geri Alınmış Paylar (-)-23.538.074 -23.538.074Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 675.000 675.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)961.494.921 714.275.595Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)961.494.921 714.275.595Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 961.494.921 714.275.595Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.824.728.828 1.259.612.377Yabancı Para Çevrim Farkları1.825.003.774 1.259.612.377Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-64.934Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-64.934Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar-210.012Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler47.046.401 42.458.529Yasal Yedekler47.046.401 42.458.529Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları165.631.710 149.920.251Net Dönem Karı veya Zararı152.571.685 67.584.493TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.156.735.471 2.239.113.171TOPLAM KAYNAKLAR3.310.294.964 2.344.571.538Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 34.545.856 49.033.084TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)34.545.856 49.033.084BRÜT KAR (ZARAR)34.545.856 49.033.084Genel Yönetim Giderleri19 -20.103.469 -20.460.793Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.713.742 4.348.791Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-31.134 -106.660ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.124.995 32.814.422Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 10.020.649 9.906.898Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -3.016.819 -1.632.600Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 150.302.596 36.705.296FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)173.431.421 77.794.016SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)173.431.421 77.794.016Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-20.859.736 -10.209.523Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -19.787.060 -8.974.910Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -1.072.676 -1.234.613SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)152.571.685 67.584.493DÖNEM KARI (ZARARI)152.571.685 67.584.493Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları152.571.685 67.584.493Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 22 0,05424800 0,02403000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar260.230.869 44.331.759Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları260.230.869 44.331.759Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar552.104.908 213.521.197Yabancı Para Çevrim Farkları565.391.397 250.655.942Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)565.391.397 250.655.942Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-81.168Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-262.515 -34.918.157Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-12.942.806 -2.216.588Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-12.942.806 -2.216.588DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)812.335.777 257.852.956TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)964.907.462 325.437.449Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları964.907.462 325.437.449http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913709BIST