***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.125.000 -23.538.074 675.000 714.275.595 1.259.612.377 42.458.529 149.920.251 67.584.493 2.239.113.171 2.239.113.171Transferler67.584.493 -67.584.493 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-62.617.264 214.171.049 2.629.903 21.082.747 175.266.435 175.266.435Dönem Sonu Bakiyeler28.125.000 -23.538.074 675.000 651.658.331 1.473.783.426 0 2.629.903 42.458.529 217.504.744 21.082.747 2.414.379.606 2.414.379.606Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.125.000 -23.538.074 675.000 961.494.921 1.825.003.774 -64.934 -210.012 47.046.401 165.631.710 152.571.685 3.156.735.471 3.156.735.471Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler7.363.090 145.208.595 -152.571.685 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-39.767.958 398.740.453 64.934 237.828 55.553.329 414.828.586 414.828.586Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-75.037.152 -75.037.152 -75.037.152Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler28.125.000 -23.538.074 675.000 921.726.963 2.223.744.227 0 27.816 54.409.491 235.803.153 55.553.329 3.496.526.905 3.496.526.905Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI122.798.008 29.495.597Dönem Karı (Zararı)55.553.329 21.082.747Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler73.419.475 3.087.080Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler63.194 14.771Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.069.972 192.066Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler27.439.991 -27.347.758Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler34.359.709 22.010.109İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler34.359.709 22.010.109Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12.626.553 8.217.892İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.174.796 5.325.770Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-51.467 -5.079İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-53.919 -14.133İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.452 9.054Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler182.707 -44.170İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)28.733 -62.902İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)153.974 18.732Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.408.419 77.568İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-734.052 -191.981İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.142.471 269.549İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.714.455 5.297.451Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları122.798.008 29.495.597YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI37.626.914 -2.939.206Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri28.519.846 0Ödenen Faiz-2.216.024 -616.322Alınan Faiz3.285.997 424.256Vergi İadeleri (Ödemeleri)8.037.095 -2.747.140FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-74.509.153 45.808Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri527.999 45.808Kredilerden Nakit Girişleri527.999 45.808Ödenen Temettüler-75.037.152 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)85.915.769 26.602.199Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi69.575.951 44.137.047NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)155.491.720 70.739.246DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ518.236.620 455.336.726DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ673.728.340 526.075.972Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 673.728.340 518.236.620Finansal Yatırımlar5 0 28.519.846Ticari Alacaklar53.919 2.452İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 53.919 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 2.452Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 0 8.631.938Diğer Dönen Varlıklar23.411.369 13.475.813İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7 23.411.369 13.475.813ARA TOPLAM697.193.628 568.866.669TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR697.193.628 568.866.669DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 2.535.217.927 2.272.045.155Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 448.170.563 469.237.719Diğer Duran Varlıklar0 145.421TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.983.388.490 2.741.428.295TOPLAM VARLIKLAR3.680.582.118 3.310.294.964KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 42.557.874 42.029.875Ticari Borçlar224.526 41.819İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 41.904 13.171İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar182.622 28.648Diğer Borçlar4.361.883 953.464İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 734.052İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.361.883 219.412Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 13.002.973 0Kısa Vadeli Karşılıklar296.048 261.006Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar296.048 261.006ARA TOPLAM60.443.304 43.286.164TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER60.443.304 43.286.164UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar290.061 261.909Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar290.061 261.909Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12 123.321.848 110.011.420TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER123.611.909 110.273.329TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER184.055.213 153.559.493ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.496.526.905 3.156.735.471Ödenmiş Sermaye28.125.000 28.125.000Geri Alınmış Paylar (-)-23.538.074 -23.538.074Paylara İlişkin Primler (İskontolar)675.000 675.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)921.726.963 961.494.921Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)921.726.963 961.494.921Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)921.726.963 961.494.921Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.223.772.043 1.824.728.828Yabancı Para Çevrim Farkları2.223.744.227 1.825.003.774Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 -64.934Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 -64.934Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar27.816 -210.012Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler54.409.491 47.046.401Yasal Yedekler54.409.491 47.046.401Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları235.803.153 165.631.710Net Dönem Karı veya Zararı55.553.329 152.571.685TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.496.526.905 3.156.735.471TOPLAM KAYNAKLAR3.680.582.118 3.310.294.964Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 39.673.791 12.012.605TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)39.673.791 12.012.605BRÜT KAR (ZARAR)39.673.791 12.012.605Genel Yönetim Giderleri-7.550.885 -7.214.235Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler798.308 18Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-8.499 -20.902ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.912.715 4.777.486Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.285.997 3.129.366Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-2.378.539 -616.322Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 34.359.709 22.010.109FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)68.179.882 29.300.639SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)68.179.882 29.300.639Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.626.553 -8.217.892Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -12.048.585 -7.781.042Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 -577.968 -436.850SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)55.553.329 21.082.747DÖNEM KARI (ZARARI)55.553.329 21.082.747Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları55.553.329 21.082.747Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,01975200 0,00749600Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-41.861.008 -65.912.909Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-41.861.008 -65.912.909Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar401.136.265 220.096.597Yabancı Para Çevrim Farkları398.740.453 214.171.048Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)398.740.453 214.171.048Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)81.168 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar297.285 3.287.379Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.017.359 2.638.170Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.017.359 2.638.170DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)359.275.257 154.183.688TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)414.828.586 175.266.435Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları414.828.586 175.266.435http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936309BIST