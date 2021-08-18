***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.125.000 -23.538.074 675.000 714.275.595 1.259.612.377 42.458.529 149.920.251 67.584.493 2.239.113.171 2.239.113.171Transferler4.587.872 62.996.621 -67.584.493 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-18.573.364 343.253.791 -119.882 475.663 52.383.560 377.419.768 377.419.768Kar Payları-47.285.162 -47.285.162 -47.285.162Dönem Sonu Bakiyeler28.125.000 0 0 0 0 -23.538.074 0 675.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695.702.231 0 1.602.866.168 0 0 0 0 -119.882 0 0 0 0 0 0 475.663 0 0 47.046.401 0 0 0 165.631.710 52.383.560 0 2.569.247.777 2.569.247.777Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.125.000 -23.538.074 675.000 961.494.921 1.825.003.774 -64.934 -210.012 47.046.401 165.631.710 152.571.685 3.156.735.471 3.156.735.471Transferler7.363.090 145.208.595 -152.571.685 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-46.636.978 568.739.853 84.181 210.012 87.044.894 609.441.962 609.441.962Kar Payları-75.037.152 -75.037.152 -75.037.152Dönem Sonu Bakiyeler28.125.000 -23.538.074 675.000 914.857.943 2.393.743.627 19.247 0 54.409.491 235.803.153 87.044.894 3.691.140.281 3.691.140.281Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI92.917.332 51.054.313Dönem Karı (Zararı)87.044.894 52.383.560Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.135.683 -10.140.175Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler83.192 21.439Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-812.208 -416.869Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-81.418.806 -62.855.998Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler73.738.827 39.757.820İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler73.738.827 39.757.820Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16.544.678 13.353.433İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.263.245 8.810.928Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.452 9.051İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.452 9.051Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler58.446 -66.088İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)65.734 -83.556İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-7.288 17.468Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-624.170 -16.534İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-734.052 -112.372İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)109.882 95.838İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.699.973 8.884.499Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları92.917.332 51.054.313YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-556.045.852 -37.598.559İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-580.069.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları28.519.846 -26.828.595Ödenen Faiz-3.819.580 -1.173.104Alınan Faiz4.631.788 1.589.974Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.308.906 -11.186.834FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-85.280.781 -49.925.970Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.243.629 -2.640.808Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.243.629 -2.640.808Ödenen Temettüler-75.037.152 -47.285.162YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-548.409.301 -36.470.216Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi96.092.111 69.141.397NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-452.317.190 32.671.181DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ518.236.620 455.336.726DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ65.919.430 488.007.907Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 65.919.430 518.236.620Finansal Yatırımlar4 28.519.846Ticari Alacaklar2.452İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.452Peşin Ödenmiş Giderler255.210Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 8.631.938Diğer Dönen Varlıklar7 15.390.083 13.475.813İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15.390.083 13.475.813ARA TOPLAM81.564.723 568.866