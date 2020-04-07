***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul TecsiliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 05.03.2020Genel Kurul Tarihi 03.04.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.04.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No:77 Sarıyer/İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi)Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi.3 - 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması.5 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2020 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında karar alınması.6 - Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması.7 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.8 - Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.9 - 2019 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi10 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi11 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması.12 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 03.04.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda2019 yılı karının dağıtımı hususunda 2019 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından, ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (1.406.250 TL) olarak, bakiye karın % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 970.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 41.600.000 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, kalanın şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, böylelikle 2019 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 152,91, net % 129,97 oranında toplam 43.006.250 TL kar payının 06.04.2020 tarihinde nakden ödenmesine oy çokluğu ile karar verildi.Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı) kişi olarak belirlenmesine,Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine,Sayın Fatma Zeynep HAMEDİ,Sayın Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU,Sayın Ayşe Nükhet ÖZMENSayın Erkan Muharrem KAFADARYönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine,Sayın Necmi Rıza BOZANTISayın Hakkı ATASAGUN'unyapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2020 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 07.04.2020Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz 5 Mart 2020 tarihinde toplanarak, Şirketimizin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 3 Nisan 2020 Cuma günü, saat 11.00'de, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, şirketin www.borusanyatirim.com internet adresinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine katılanların oy birliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836108BIST