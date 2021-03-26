***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 02.03.2021Genel Kurul Tarihi 26.03.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi)Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi3 - 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması5 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2021 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında karar alınması6 - Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması7 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi8 - Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi9 - 2020 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi10 - 2021 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi11 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi12 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması13 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 OGK Davet Ilan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 26.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda2020 yılı karının dağıtımı hususunda 2020 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından, ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (1.406.250 TL) olarak, bakiye karın % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 1.165.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 66.200.000 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, kalanın şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, böylelikle 2020 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 240,38, net % 204,32 oranında toplam 67.606.250 TL kar payının 29.03.2021 tarihinde nakden ödenmesine oy birliği ile karar verildi.Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) kişi olarak belirlenmesine,Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine,Sayın Cemil Bülent DEMİRCİOĞLUSayın Erkan Muharrem KAFADARSayın Tijen ÇIDAMYönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine,Sayın Necmi Rıza BOZANTISayın Hakkı ATASAGUN'unyapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2021 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun-Yatirim-2021-03-26.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Tutanak-Yatirim-2021-03-26.pdf - TutanakEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz 2 Mart 2021 tarihinde toplanarak, Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Mart 2021 Cuma günü, saat 11.00'de, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, şirketin www.borusanyatirim.com internet adresinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine katılanların oy birliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920876BIST