***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.04.2022 14:28
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 23.03.2022
Genel Kurul Tarihi 20.04.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi)
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2021 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi.
3 - 2021 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması.
5 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2022 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında karar alınması.
6 - Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması.
7 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
8 - Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
9 - 2021 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
10 - 2022 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi.
11 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
12 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması.
13 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 OGK Davet İlani.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 20.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
2021 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından, ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (1.406.250,00 TL) olarak, bakiye karın % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 1.750.000,00 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 159.140.175,42 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına ve şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, Böylelikle 2021 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 570,83, net % 513,75 oranında toplam brüt 160.546.425,42 TL kar payının 21 Nisan 2022 tarihinde nakden ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) kişi olarak belirlenmesine,
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine,
Sayın Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU
Sayın Erkan Muharrem KAFADAR
Sayın Tijen ÇIDAM
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine,
Sayın Necmi Riza BOZANTI
Sayın Hakkı ATASAGUN'un yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2022 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 21.04.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak-Yatirim-20-04-2022.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun-Yatirim-20-04-2022.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022661
BIST