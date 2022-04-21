***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 23.03.2022Genel Kurul Tarihi 20.04.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi)Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2021 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi.3 - 2021 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması.5 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2022 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında karar alınması.6 - Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması.7 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.8 - Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.9 - 2021 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.10 - 2022 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi.11 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi12 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması.13 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 OGK Davet İlani.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 20.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda2021 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından, ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (1.406.250,00 TL) olarak, bakiye karın % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 1.750.000,00 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 159.140.175,42 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına ve şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, Böylelikle 2021 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 570,83, net % 513,75 oranında toplam brüt 160.546.425,42 TL kar payının 21 Nisan 2022 tarihinde nakden ödenmesine oy birliği ile karar verildi.Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) kişi olarak belirlenmesine,Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine,Sayın Cemil Bülent DEMİRCİOĞLUSayın Erkan Muharrem KAFADARSayın Tijen ÇIDAMYönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine,Sayın Necmi Riza BOZANTISayın Hakkı ATASAGUN'un yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2022 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 21.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak-Yatirim-20-04-2022.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun-Yatirim-20-04-2022.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 20 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022661BIST