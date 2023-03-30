***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 03.03.2023Genel Kurul Tarihi 28.03.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi)Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi.3 - 2022 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması.5 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2023 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında karar alınması.6 - Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması.7 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.8 - Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.9 - 2022 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.10 - 2023 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi.11 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.12 - T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinler doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin Kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılması amacıyla "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili hakkında karar alınması.13 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması.14 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 BilgilendirmeDokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 OGK Davet Ilani.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 28.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda2022 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından, ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (1.406.250,00 TL) olarak, bakiye karın % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 3.500.000,00 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 407.327.709,67 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına ve şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, böylelikle 2022 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 1.453,28, net % 1.307,95 oranında toplam brüt 408.733.959,67 TL kar payının 29.03.2023 tarihinde nakden ödenmesine oy çokluğuyla karar verildi.Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) kişi olarak belirlenmesine,Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine,Sayın Cemil Bülent DEMİRCİOĞLUSayın Erkan Muharrem KAFADARSayın Tijen ÇIDAMYönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine,Sayın Necmi Riza BOZANTISayın Hakkı ATASAGUN'un yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.Gündem'in 12. maddesi gereği, Şirket esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce izin verilen tadil metninin onaylanmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2023 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 30.03.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak-Yatirim-2023-03-28.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun-Yatirim-2023-03-28.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 28 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.03.2023 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129941BIST