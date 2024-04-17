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***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.04.2024 12:38
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 21.03.2024
Genel Kurul Tarihi 17.04.2024
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.04.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - 2023 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi
3 - 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması
5 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında karar alınması
6 - Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması
7 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
8 - Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
9 - 2023 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
10 - 2024 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi
11 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
12 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması
13 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 OGK Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 17.04.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
2023 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından, ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (1.406.250,00 TL) olarak, bakiye karın % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 7.000.000,00 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 1.297.932.226,22 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, bu tutarın 1.165.696.590,90 TL 2023 yılı karından, 132.235.635,32 TL sinin ise geçmiş yıl karından karşılanmasına, şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
Böylelikle 2023 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 4.619,87, net % 4,157,88 oranında toplam brüt 1.299.338.476,22 TL kar payının 18.04.2024 tarihinde nakden ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) kişi olarak belirlenmesine, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sayın Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU, Sayın Erkan Muharrem KAFADAR, Sayın Tijen ÇIDAM'ın Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine ise Sayın Ahmet Murat SELEK ve Sayın Hakkı ATASAGUN'un iki yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2024 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273478


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