***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.02.2020 16:54
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2019 - 31/12/2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019/4.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2020
Açıklamalar
01/01/2019-31/12/2019 Dönemine ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğüne sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir tablomuz ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819095
BIST
17:18120.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -9,07
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
17:186,0503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0087
|Açılış
|: 6,0540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
17:186,5677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0130
|Açılış
|: 6,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
17:18307,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,33
|Açılış
|: 307,62
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,02
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|688.771.197
|% 20,00
|
|TLMAN
|13,68
|35.799.304
|% 16,62
|
|ALCTL
|20,58
|79.565.091
|% 15,55
|
|ARDYZ
|18,25
|369.566.215
|% 15,51
|
|AYCES
|12,74
|6.180.029
|% 14,98
|
|TUKAS
|12,32
|4.255.282
|% -19,27
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|OZBAL
|2,38
|13.265.251
|% -9,16
|
|RHEAG
|2,14
|47.902.722
|% -8,94
|
|SAFKR
|3,09
|1.744.006
|% -7,76
|
|ASELS
|29,32
|1.398.944.654
|% 3,90
|
|THYAO
|14,94
|1.357.308.981
|% -0,33
|
|GSRAY
|2,88
|688.771.197
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,20
|635.030.045
|% 6,28
|
|BJKAS
|3,02
|616.905.814
|% 11,03
|
|ISGYO
|2,20
|635.030.045
|% 6,28
|
|GSRAY
|2,88
|688.771.197
|% 20,00
|
|BJKAS
|3,02
|616.905.814
|% 11,03
|
|KARSN
|1,95
|349.951.353
|% 5,98
|
|CEMAS
|1,23
|210.020.018
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8615
|7,9009
|% 0,01
|
|Frank
|6,1486
|6,1857
|% 0,06
|
|Riyal
|1,6095
|1,6176
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|3,71
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,51
|
|Cumhuriyet
|2.034
|2.065
|5,00
|
|Tam
|2.027
|2.077
|4,60
|
|Yarım
|980
|1.005
|2,22
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,12
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,04
|
|B. Petrol
|57,35
|57,35
|1,01
|
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17:31XU030
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