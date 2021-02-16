***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01/01/2020 - 31/12/2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBoğaziçi Kurumlar Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2020/4.Dönem Kurum Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi16/02/2021Açıklamalar01/01/2020-31/12/2020 Dönemine ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğüne sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir tablomuz ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910172BIST