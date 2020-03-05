***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.03.2020 16:32
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 05.03.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Daha düşük bir oran uygulanmamıştır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRYT00027 Peşin 1,5291111 152,91111 0 1,5291111 152,91111
B Grubu, BRYAT, TRABRYAT91Q2 Peşin 1,5291111 152,91111 15 1,2997444 129,97444
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 31.05.2020 03.06.2020 02.06.2020
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRYT00027 0 0
B Grubu, BRYAT, TRABRYAT91Q2 0 0
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz toplanarak, 2019 yılı karının dağıtımı hususunda
2019 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından, ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (1.406.250 TL) olarak, bakiye karın % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 970.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 41.600.000 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, kalanın şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, böylelikle 2019 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 152,91, net % 129,97 oranında toplam 43.006.250 TL kar payının 31.05.2020 tarihine kadar nakden ödenmesi hususunun 03 Nisan 2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına ve ödeme tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar vermiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019 BRYAT Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 28.125.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 5.625.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 77.794.016 87.511.859
4. Vergiler ( - )