***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 05.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.04.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Daha düşük bir oran uygulanmamıştır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRYT00027 Peşin 1,5291111 152,91111 0 1,5291111 152,91111B Grubu, BRYAT, TRABRYAT91Q2 Peşin 1,5291111 152,91111 15 1,2997444 129,97444Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 31.05.2020 06.04.2020 08.04.2020 07.04.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Nakit Kar Payı Ödeme Zaman AralığıNakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)31.05.2020 06.04.2020Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRYT00027 0 0B Grubu, BRYAT, TRABRYAT91Q2 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 03.04.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda2019 yılı karının dağıtımı hususunda 2019 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından, ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (1.406.250 TL) olarak, bakiye karın % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 970.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 41.600.000 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, kalanın şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, böylelikle 2019 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 152,91, net % 129,97 oranında toplam 43.006.250 TL kar payının 06.04.2020 tarihinde nakden ödenmesine oy çokluğu ile karar verildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 BRYAT Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 28.125.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 5.625.000Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 77.794.016 87.511.8594. Vergiler ( - ) 10.209.523 8.502.3705. Net Dönem Kârı 67.584.493 79.009.4896. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 67.584.493 79.009.489Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 4.406.750 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 71.991.243 79.009.48911. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.406.250 1.406.250* Nakit 1.406.250 1.406.250* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 970.000 970.000* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 970.000 970.000* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 3.308.912 3.308.91215. Ortaklara İkinci Kâr Payı 41.600.000 41.600.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 4.587.891 4.587.89117. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 15.711.440 27.136.43620. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 8.601.250 0 12,73 1,5291 152,91B Grubu 29.244.250 0 43,27 1,2997 129,97TOPLAM 37.845.500 0 56 1,3456 134,56Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimizin 03.04.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda2019 yılı karının dağıtımı hususunda 2019 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından, ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (1.406.250 TL) olarak, bakiye karın % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 970.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 41.600.000 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, kalanın şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, böylelikle 2019 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 152,91, net % 129,97 oranında toplam 43.006.250 TL kar payının 06.04.2020 tarihinde nakden ödenmesine oy çokluğu ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834559BIST