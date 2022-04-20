***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 23.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 20.04.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Daha düşük bir oran uygulanmamıştır.Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi Daha düşük bir oran uygulanmamıştır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRYT00027 Peşin 5,7083173 570,83173 0 5,7083173 570,83173B Grubu, BRYAT, TRABRYAT91Q2 Peşin 5,7083173 570,83173 10 5,1374855 513,74855Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 29.04.2022 21.04.2022 25.04.2022 22.04.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Nakit Kar Payı Ödeme Zaman AralığıNakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)29.04.2022 21.04.2022Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRYT00027 0 0B Grubu, BRYAT, TRABRYAT91Q2 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 20.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda2021 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından, ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (1.406.250,00 TL) olarak, bakiye karın % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 1.750.000,00 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 159.140.175,42 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına ve şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, Böylelikle 2021 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 570,83, net % 513,75 oranında toplam brüt 160.546.425,42 TL kar payının 21 Nisan 2022 tarihinde nakden ödenmesine oy birliği ile karar verildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 BRYAT 2021 Yili Kar Dagitim Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 28.125.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 54.409.491Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 287.670.018 208.772.309,784. Vergiler ( - ) -13.025.603 -20.086.490,515. Net Dönem Kârı 274.644.415 188.685.819,276. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 274.644.415 188.685.819,27Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 2.310.000 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 276.954.415 188.685.819,2711. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.406.250 1.406.250* Nakit 1.406.250 1.406.250* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 1.750.000 1.750.000* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 1.750.000 1.750.000* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 9.363.978,46 9.363.978,4615. Ortaklara İkinci Kâr Payı 159.140.175,42 159.140.175,4216. Genel Kanuni Yedek Akçe 17.025.415,39 17.025.415,3917. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 85.958.595,73 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 32.109.285,08 0 11,69 5,7083 570,83B Grubu 115.593.426,3 0 42,09 5,1375 513,75TOPLAM 147.702.711,38 0 53,78Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimizin 20.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda2021 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından, ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (1.406.250,00 TL) olarak, bakiye karın % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 1.750.000,00 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 159.140.175,42 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına ve şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, Böylelikle 2021 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 570,83, net % 513,75 oranında toplam brüt 160.546.425,42 TL kar payının 21 Nisan 2022 tarihinde nakden ödenmesine oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022297BIST