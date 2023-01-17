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***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.01.2023 19:37
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme tadili SPK izni
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.01.2023

Ek Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesi'nde belirtilen 100.000.000 TL tutarındaki Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını içeren, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE" başlıklı 6. Maddesi'nin tadiline ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Şirketimize iletilmiştir.
Esas Sözleşme değişiklik tasarısının, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni-SPK Onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102870


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