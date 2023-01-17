***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme tadili SPK izniYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 22.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.01.2023Ek AçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesi'nde belirtilen 100.000.000 TL tutarındaki Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını içeren, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE" başlıklı 6. Maddesi'nin tadiline ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Şirketimize iletilmiştir.Esas Sözleşme değişiklik tasarısının, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni-SPK Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102870BIST