***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.01.2023 19:37
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme tadili SPK izni
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.01.2023
Ek Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesi'nde belirtilen 100.000.000 TL tutarındaki Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını içeren, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE" başlıklı 6. Maddesi'nin tadiline ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Şirketimize iletilmiştir.
Esas Sözleşme değişiklik tasarısının, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni-SPK Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102870
BIST
18:055.315
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 107,36
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.339
En Düşük
5.194
18:0518,7752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0100
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
18:0520,2778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0550
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,4273
En Düşük
20,2223
18:051.150,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -8,10
|Açılış
|: 1.150,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.149,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|20,46
|32.051.952
|% 10,00
|
|DURDO
|44,22
|21.240.901
|% 10,00
|
|PCILT
|32,78
|39.293.906
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|20.916.526
|% 10,00
|
|FLAP
|13,22
|112.490.951
|% 9,98
|
|POLTK
|1.512,00
|89.665.922
|% -7,80
|
|UZERB
|175,00
|1.948.206
|% -6,91
|
|ATSYH
|111,00
|3.091.287
|% -6,57
|
|MSGYO
|6,95
|53.662.039
|% -6,46
|
|DIRIT
|6,60
|524.017
|% -5,71
|
|EREGL
|40,90
|12.057.697.752
|% -0,29
|
|KRDMD
|19,60
|11.188.056.863
|% 3,54
|
|THYAO
|147,40
|10.947.731.089
|% 2,08
|
|TUPRS
|569,60
|6.267.438.393
|% 5,42
|
|EKGYO
|8,59
|5.287.426.168
|% 5,01
|
|EKGYO
|8,59
|5.287.426.168
|% 5,01
|
|KRDMD
|19,60
|11.188.056.863
|% 3,54
|
|YKBNK
|9,79
|3.532.074.638
|% 0,62
|
|EREGL
|40,90
|12.057.697.752
|% -0,29
|
|VAKBN
|10,45
|2.942.535.055
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7606
|18,7752
|% -0,05
|
|Euro
|20,2184
|20,2778
|% -0,27
|
|Sterlin
|22,9294
|23,0444
|% 0,38
|
|Frank
|20,2697
|20,3918
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9835
|5,0085
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|-9,00
|
|Altın Gr.
|1.150
|1.150
|-8,10
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.794
|7.875
|-25,00
|
|Yarım
|3.798
|3.853
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.905
|1.927
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,45
|-0,26
|
|B. Petrol
|85,12
|85,12
|0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ENSRI
Yüzde 6.46 oranında artışla 28.34 lira fiyatla işlem gören hissede 847, 841 adet işlem
-
17:58GRSEL
Yüzde 8.17 oranında artışla 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 133, 191 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, EKGYO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 9 artarak (% 1.62 ) 4, 708
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, PCILT, GESAN, ARCLK, SEGYO, ISGYO, BEYAZ, SOKE, PRDGS, ARMDA