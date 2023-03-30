***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Esas Sözleşme Tadili TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 22.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.01.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.03.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 30.03.2023Ek Açıklamalar28 Mart 2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısındaŞirket'in esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili ile ilgili olarak, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-31242 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.01.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00082205630 sayılı yazıları ile verilen izinler doğrultusunda ekte yer alan tadil metni oylamaya sunulmuş ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni-Ticaret Bakanlığı Onayı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129942BIST