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***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.03.2023 20:03
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Esas Sözleşme Tadili Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.01.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.03.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 30.03.2023

Ek Açıklamalar
28 Mart 2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında
Şirket'in esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili ile ilgili olarak, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-31242 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.01.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00082205630 sayılı yazıları ile verilen izinler doğrultusunda ekte yer alan tadil metni oylamaya sunulmuş ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni-Ticaret Bakanlığı Onayı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129942


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