***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.06.2020 18:29
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketimizin Uzun vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) AA+, Kısa vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) A1+ olarak derecelendirmiş, görünümü ise stabil olarak belirlemiştir.
İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853326
BIST
18:05115.843
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.174,60
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
116.015
En Düşük
114.432
18:056,8566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
18:057,7081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0145
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7414
En Düşük
7,6775
18:05390,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,42
|Açılış
|: 390,26
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,11
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.320,00
|2.504.960
|% 10,00
|
|DGKLB
|2,75
|248.586.925
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,75
|201.085.689
|% 10,00
|
|SEKFK
|5,06
|12.859.127
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,00
|5.553.596
|% 10,00
|
|DAGI
|6,02
|13.936.935
|% -9,88
|
|GLBMD
|4,82
|7.040.166
|% -7,31
|
|TSPOR
|7,59
|508.007.293
|% -6,99
|
|ORGE
|6,55
|137.021.216
|% -6,03
|
|AYEN
|5,01
|242.823.779
|% -6,00
|
|GARAN
|8,53
|2.007.849.076
|% 3,77
|
|ODAS
|2,46
|1.126.386.575
|% -1,60
|
|HALKB
|6,55
|1.001.231.427
|% 3,97
|
|ASELS
|32,06
|970.740.072
|% 1,97
|
|AKBNK
|6,11
|843.739.863
|% 3,74
|
|ODAS
|2,46
|1.126.386.575
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,92
|641.279.695
|% 1,59
|
|TSKB
|1,30
|354.383.686
|% 4,00
|
|KRDMD
|3,12
|834.427.112
|% 2,63
|
|GARAN
|8,53
|2.007.849.076
|% 3,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3864
|8,4284
|% -0,55
|
|Frank
|7,1867
|7,2300
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-0,97
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|2.527
|2.547
|6,80
|
|Tam
|2.601
|2.614
|7,00
|
|Yarım
|1.263
|1.278
|3,40
|
|Çeyrek
|632
|640
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,82
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,34
|41,34
|0,41
|
Seans Raporu
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17:53YAYLA
Yüzde 7.17 oranında artışla 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 124, 670 adet işlem
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17:52BURCE
Yüzde 6.77 oranında artışla 9.30 lira fiyatla işlem gören hissede 744, 301 adet işlem