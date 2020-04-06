***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıBütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiFatma Zeynep Hamedi- Yönetim Kurulu Başkanı, Cemil Bülent Demircioğlu- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ayşe Nükhet Özmen- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Erkan Muharrem Kafadar Yönetim Kurulu Üyesi, Hakkı Atasagun- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Necmi Rıza Bozantı- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiYönetim kurulu başkanının adıFatma Zeynep Hamedihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835592BIST