***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
06.04.2020 23:28
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Fatma Zeynep Hamedi- Yönetim Kurulu Başkanı, Cemil Bülent Demircioğlu- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ayşe Nükhet Özmen- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Erkan Muharrem Kafadar Yönetim Kurulu Üyesi, Hakkı Atasagun- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Necmi Rıza Bozantı- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Yönetim kurulu başkanının adı
Fatma Zeynep Hamedi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835592
BIST
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En Düşük
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|% 2,92
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|THYAO
|9,17
|602.520.414
|% 2,69
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|SASA
|9,26
|552.432.565
|% 9,98
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|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
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|ASELS
|23,70
|463.994.547
|% 2,16
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|IHLGM
|1,06
|169.465.810
|% 6,00
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|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
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|YKBNK
|1,87
|275.841.611
|% 2,75
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|KARSN
|1,36
|159.524.814
|% 3,82
|
|CEMAS
|0,85
|82.909.477
|% 7,59
|
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,2725
|8,3140
|% 0,42
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|Frank
|6,9001
|6,9417
|% 0,57
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|Riyal
|1,7979
|1,8069
|% 0,72
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.661
|1.663
|0,18
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|Altın Gr.
|361
|362
|10,94
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|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
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|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,16
|15,27
|0,21
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|Gümüş Gr.
|3,33
|3,35
|0,08
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|B. Petrol
|33,33
|33,33
|0,03
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