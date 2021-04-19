***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
19.04.2021 18:05
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Cemil Bülent Demircioğlu- Yönetim Kurulu Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Erkan Muharrem Kafadar - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Tijen Çıdam - Yönetim Kurulu Üyesi, Hakkı Atasagun- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Necmi Rıza Bozantı- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Yönetim kurulu başkanının adı
Cemil Bülent Demircioğlu
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1/5 %20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929279
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -30,91
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.377
18:058,0891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0313
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1134
En Düşük
8,0317
18:059,7366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0641
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7683
En Düşük
9,6196
18:05461,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,60
|Açılış
|: 461,98
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|31,90
|25.545.967
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.780.541
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.810.925
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|643.653
|% 9,95
|
|AKFGY
|3,99
|22.562.012
|% 9,92
|
|BRKO
|1,26
|1.510.430
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.865.394
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|79.564.791
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.370.678
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|640.845
|% -10,00
|
|EREGL
|18,16
|1.643.839.020
|% -0,98
|
|PETKM
|6,61
|1.556.722.443
|% 4,42
|
|GARAN
|7,00
|1.206.378.423
|% -3,85
|
|QUAGR
|26,22
|821.946.360
|% -9,96
|
|KRDMD
|7,28
|754.464.040
|% -2,15
|
|PETKM
|6,61
|1.556.722.443
|% 4,42
|
|EKGYO
|1,86
|396.758.925
|% -1,59
|
|GARAN
|7,00
|1.206.378.423
|% -3,85
|
|ODAS
|3,02
|485.077.856
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,08
|303.388.142
|% -3,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0843
|8,0891
|% 0,39
|
|Euro
|9,7282
|9,7366
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,2808
|11,3373
|% 1,43
|
|Frank
|8,8036
|8,8567
|% 0,92
|
|Riyal
|2,1504
|2,1612
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-0,76
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,33
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,88
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,00
|
|B. Petrol
|66,57
|66,57
|-0,20
|