***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıBütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiCemil Bülent Demircioğlu- Yönetim Kurulu Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Erkan Muharrem Kafadar - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Tijen Çıdam - Yönetim Kurulu Üyesi, Hakkı Atasagun- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Necmi Rıza Bozantı- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiYönetim kurulu başkanının adıCemil Bülent DemircioğluKadın üyelerin sayısı ve oranı1/5 %20http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929279BIST