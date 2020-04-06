***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
06.04.2020 23:29
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Hakkı Atasagun Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Necmi Riza Bozantı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Hakkı Atasagun Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Cemil Bülent Demircioğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Serhat Yıldırım Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Hakkı Atasagun Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Necmi Riza Bozantı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835593
BIST
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|: 350,57
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364,61
En Düşük
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|EKIZ
|1,98
|1.687.209
|% 10,00
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|TIRE
|7,37
|112.300.135
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|34.009.089
|% 10,00
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|MERIT
|14,30
|51.420
|% 10,00
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|TDGYO
|2,97
|2.805.448
|% 10,00
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|% -9,86
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|% -8,60
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|70.551
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|GARAN
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|698.450.070
|% 2,92
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|THYAO
|9,17
|602.520.414
|% 2,69
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|SASA
|9,26
|552.432.565
|% 9,98
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|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
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|ASELS
|23,70
|463.994.547
|% 2,16
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|IHLGM
|1,06
|169.465.810
|% 6,00
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,87
|275.841.611
|% 2,75
|
|KARSN
|1,36
|159.524.814
|% 3,82
|
|CEMAS
|0,85
|82.909.477
|% 7,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2725
|8,3140
|% 0,42
|
|Frank
|6,9001
|6,9417
|% 0,57
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|Riyal
|1,7979
|1,8069
|% 0,72
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.666
|1.668
|5,61
|
|Altın Gr.
|361
|362
|10,94
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,02
|15,06
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,27
|-0,01
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|B. Petrol
|33,33
|33,33
|0,03
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