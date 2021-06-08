***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
08.06.2021 10:15
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Hakkı Atasagun Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Necmi Rıza Bozantı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Hakkı Atasagun Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Cemil Bülent Demircioğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Yalaz Özkanlı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Hakkı Atasagun Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Necmi Rıza Bozantı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940942
BIST
11:151.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,80
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
11:158,6052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0074
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
11:1510,4775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0273
|Açılış
|: 10,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
11:15522,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -3,06
|Açılış
|: 522,88
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler11:15
|ATATP
|31,94
|8.704.832
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|2.020.695
|% 9,99
|
|YESIL
|3,55
|3.455.190
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|17.662
|% 9,24
|
|YAPRK
|78,70
|18.017.570
|% 7,59
|
|YAYLA
|3,90
|7.134.470
|% -7,80
|
|SNKRN
|30,20
|40.317
|% -7,31
|
|METUR
|21,14
|9.295.739
|% -6,04
|
|KAPLM
|19,62
|2.570.513
|% -4,66
|
|FRIGO
|20,74
|7.560.402
|% -4,34
|
|GARAN
|8,29
|405.740.773
|% 0,00
|
|THYAO
|14,26
|311.625.259
|% -0,14
|
|SASA
|34,94
|304.700.003
|% 3,43
|
|KOZAL
|127,00
|299.062.679
|% 1,36
|
|SISE
|8,23
|282.949.461
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,25
|175.614.353
|% 0,45
|
|GARAN
|8,29
|405.740.773
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,99
|94.753.208
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,19
|44.569.400
|% 0,00
|
|SISE
|8,23
|282.949.461
|% 0,49
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6008
|8,6052
|% -0,09
|
|Euro
|10,4726
|10,4775
|% -0,26
|
|Sterlin
|12,1147
|12,1754
|% -0,48
|
|Frank
|9,5329
|9,5904
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2858
|2,2972
|% -0,17
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-7,54
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-3,75
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|70,88
|70,88
|-0,59
|