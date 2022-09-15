***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
15.09.2022 16:43
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 15.09.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11227 sayı ile yapılması istenen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin bilgilendirmedir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063364
BIST
17:023.375
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -71,64
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.355
17:0218,2685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0395
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
17:0218,2972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0926
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
17:02991,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,72
|Açılış
|: 992,09
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
986,80
BIST En Aktif Hisseler17:02
|MERKO
|5,39
|74.711.100
|% 10,00
|
|TRCAS
|14,24
|69.652.157
|% 9,96
|
|IMASM
|73,40
|19.213.284
|% 9,96
|
|KAPLM
|80,05
|33.033.732
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,33
|109.912.375
|% 9,89
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|15.463.633
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.837.382.483
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.362.947.464
|% -9,98
|
|ASELS
|33,94
|9.155.819.548
|% 2,85
|
|THYAO
|74,45
|5.837.273.606
|% 0,20
|
|KRDMD
|13,26
|4.144.711.301
|% -1,78
|
|YKBNK
|7,08
|4.080.005.514
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.437.128.510
|% -9,93
|
|YKBNK
|7,08
|4.080.005.514
|% -9,92
|
|EKGYO
|4,05
|2.119.183.751
|% -8,37
|
|ISCTR
|9,16
|3.437.128.510
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,26
|4.144.711.301
|% -1,78
|
|ASELS
|33,94
|9.155.819.548
|% 2,85
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2552
|18,2685
|% 0,22
|
|Euro
|18,2828
|18,2972
|% 0,51
|
|Sterlin
|20,9531
|21,0582
|% -0,16
|
|Frank
|18,9957
|19,1102
|% 0,64
|
|Riyal
|4,8419
|4,8662
|% 0,12
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.689
|-8,43
|
|Altın Gr.
|991
|991
|-4,82
|
|Cumhuriyet
|6.662
|6.763
|-69,00
|
|Tam
|6.705
|6.771
|-21,00
|
|Yarım
|3.267
|3.310
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.655
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,53
|19,56
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|91,28
|91,28
|-2,82
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:17XU100
Endeks 3, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 08 altında . İşlem hacmi 72, 272.00 milyon TL de
-
17:16DESA
Yüzde -8.13 oranında düşüşle 29.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 870, 804 adet işlem
-
17:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -63, 09 kaybederek (% -2.05 ) 3, 010
-
17:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUFA, KAPLM, BRMEN, ZOREN, TRCAS, MERKO, ANELE, KIMMR, IHLAS, IMASM
-
17:12
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKBN, HKTM, AKBNK, GARAN, NTHOL, ISCTR, SKBNK, ATSYH, ISATR, PAGYO