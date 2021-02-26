***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu tarafından kabul edilen sürdürülebilirlik politikası ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913707BIST