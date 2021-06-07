***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz toplanarak,1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Serhat YILDIRIM'ın görevinden ayrılması sebebiyle, yerine Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Sayın Yalaz ÖZKANLI'nın Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına,2. Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak amacıyla Mali İşler Müdürü Sn. Begüm TAHTACI‘nın da görevlendirilmesine,katılanların oy birliği ile karar vermiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940821BIST