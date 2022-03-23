***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz toplanarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.02.2022 tarih ve E-29833736-110.07.07-17459 sayılı iznine atfen, 20 Nisan 2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Necmi Riza BOZANTI ve Sn. Hakkı ATASAGUN'un "Bağımsız Üye" adayı olarak belirlenmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012400BIST