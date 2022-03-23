***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2022 16:09
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz toplanarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.02.2022 tarih ve E-29833736-110.07.07-17459 sayılı iznine atfen, 20 Nisan 2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Necmi Riza BOZANTI ve Sn. Hakkı ATASAGUN'un "Bağımsız Üye" adayı olarak belirlenmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012400
BIST
16:032.180
En Yüksek
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|: 2.195
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2.204
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923,20
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler16:01
|ENSRI
|16,94
|36.402.073
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|24.224.468
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|34.621.586
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,56
|104.337.982
|% 9,97
|
|ISYAT
|4,15
|84.058.523
|% 9,79
|
|PKENT
|258,20
|65.572.264
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,32
|983.929.729
|% -8,79
|
|SERVE
|13,68
|1.169.266
|% -7,25
|
|MAALT
|267,60
|68.132.481
|% -7,05
|
|AYCES
|68,20
|7.766.769
|% -5,87
|
|GARAN
|12,11
|2.991.683.274
|% 1,51
|
|THYAO
|28,36
|1.763.145.671
|% -0,56
|
|KRDMD
|15,20
|1.270.201.271
|% -0,39
|
|HEKTS
|18,40
|1.092.887.790
|% 6,17
|
|EREGL
|33,34
|1.028.265.536
|% -1,36
|
|DOHOL
|3,32
|983.929.729
|% -8,79
|
|GARAN
|12,11
|2.991.683.274
|% 1,51
|
|EKGYO
|2,35
|370.094.448
|% 0,43
|
|YKBNK
|4,04
|587.620.671
|% -1,46
|
|ODAS
|1,60
|223.995.053
|% -3,03
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8460
|14,8514
|% 0,20
|
|Euro
|16,3174
|16,3276
|% -0,19
|
|Sterlin
|19,5314
|19,6294
|% -0,39
|
|Frank
|15,8257
|15,9210
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9463
|3,9661
|% 0,13
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|9,88
|
|Altın Gr.
|920
|920
|3,89
|
|Cumhuriyet
|6.096
|6.188
|25,00
|
|Tam
|6.067
|6.219
|36,18
|
|Yarım
|2.933
|3.008
|17,51
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|8,75
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|0,09
|
|B. Petrol
|119
|119
|3,96
|