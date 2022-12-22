***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 22.12.2022 tarihli kararı ile Finansman Direktörü Ali Cem CANSU imza yetkilisi olarak atanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089318BIST