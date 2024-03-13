***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorusan Holding A.Ş. tarafından şirketimize iletilen açıklama aşağıda paylaşılmaktadır."Borusan Holding A.Ş. ("Borusan Holding") Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'de ("Borusan Yatırım") sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin yaklaşık %1,33'ünü temsil eden 372,692 adet hissenin ("Hisseler") satışını duyurmaktadır. İşlem, hisse başına 3,272.5 TL'den fiyatlandırılmış ve Borusan Holding tarafından yaklaşık 1.2 milyar TL tutarında brüt hasılat elde edilmiştir ("İşlem").HSBC Bank plc ("HSBC"), İşlem ile ilgili olarak Borusan Holding'in tek plasman temsilcisi olarak görev almıştır.İşlem belgelerinin imzalanmasının ardından, satış, ilgili yatırımcının doğrudan yaklaşımını takiben, Türkiye dışında yerleşik uluslararası bir kurumsal yatırımcıya plasman yoluyla bugün itibariyle, gerçekleştirilmiştir.İşlem'in mutat kapanış şartlarına bağlı olarak 18 Mart 2024 tarihinde borsa dışında sonuçlanması beklenmektedir.Borusan Holding halihazırda Borusan Yatırım'ın çıkarılmış sermayesinin doğrudan yaklaşık %36,6'sına sahiptir ve Borusan Yatırım'ın doğrudan %28,8 oranında payına sahip olan Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş.'nin paylarının tamamı Borusan Holding'e aittir. İşlem'in başarıyla tamamlanmasının ardından Borusan Yatırım'daki doğrudan hissedarlık payının yaklaşık %35,3 olması beklenmektedir.İşlem'in tamamlanmasının ardından Borusan Holding, Borusan Yatırım'ın dolaylı kontrol sahibi pay sahibi olarak kalmaya devam edecektir. Borusan Holding'in, Borusan Yatırım'a bağlılığı ve desteği devam etmektedir.İşlem'in işbu duyuruya uygun olarak başarıyla tamamlanmasına bağlı olarak, Borusan Holding, elinde kalan Borusan Yatırım hisseleri ile ilgili olarak, mutat istisnalara tabi olmak üzere, HSBC ile mutat 60 günlük bir pay devir kısıtı süresine tabi olacaktır.Prudential Regulation Authority tarafından yetkilendirilen ve Birleşik Krallık'ta Financial Conduct Authority ve Prudential Regulation Authority'nin düzenlemelerine tâbi olan HSBC, işleme ilişkin olarak sadece Borusan Holding'in plasman temsilcisi olarak görev almıştır ve bu açıklamada yer alan hususlarda Borusan Holding dışında kimseye karşı HSBC müşterilerine sağlanan korumaları sağlamak veya burada belirtilen konularla ilgili tavsiyelerde bulunmakla sorumlu olmayacaktır. HSBC ve HSBC grubunun iştirak veya teşebbüslerinden hiçbiri, bu açıklama veya bu açıklamada atıfta bulunulan herhangi bir konu ile bağlantılı olarak HSBC'nin müşterisi olmayan herhangi bir kişiye karşı herhangi bir görev, yükümlülük veya sorumluluk (doğrudan veya dolaylı, sözleşme, haksız fiil, mevzuat veya başka bir şekilde) üstlenmemiş veya bunları kabul etmemiştir".Borusan Holding'in açıklamasına ek olarak, işbu açıklamada sözü edilen taraflar arasında ilgili İşlem'e ilişkin olarak yapılan görüşme ve çalışmaların sonuçlandırılamaması durumunda, şirketimizin ve yatırımcılarının meşru menfaatlerinin korunması amacıyla, taraflar arasında bu konuda bir anlaşma imzalanıncaya kadar, Yönetim Kurulu'nun 7 Mart 2024 tarih ve 4 sayılı kararı ile Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 6'ncı maddesi uyarınca içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Bu açıklama, erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılmaktadır.Yukarıdaki işleme ilişkin herhangi bir gelişme olması halinde, söz konusu gelişmeler mevzuat çerçevesinde yatırımcılar ile paylaşılacaktır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Yukarıdaki açıklamalarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin de defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ve taahhüt ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258628BIST