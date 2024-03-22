***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 23.12.2022 tarihli ÖDA ile duyurulan, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 134. maddesi uyarınca 2018,2019,2020,2021 dönemlerine ilişkin vergi kanunları yönünden Şirketimiz için yürütmekte olduğu sınırlı inceleme kapsamında 2018 yılına ilişkin incelemenin, Şirketimiz tarafından toplam 318.468,98 Türk Lirası ödenmesi suretiyle sonuçlandırıldığı 4.12.2023 tarihli ÖDA ile duyurulmuştu.2019,2020,2021 dönemlerine ilişkin incelemeler de, Şirketimiz tarafından toplam 1.541.945,58 Türk Lirası ödenmesi suretiyle sonuçlandırılmıştır.Ödeme ile birlikte Şirketimiz nezdinde yürütülen vergi incelemesi tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261632BIST