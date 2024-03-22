***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2024 18:25
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 23.12.2022 tarihli ÖDA ile duyurulan, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 134. maddesi uyarınca 2018,2019,2020,2021 dönemlerine ilişkin vergi kanunları yönünden Şirketimiz için yürütmekte olduğu sınırlı inceleme kapsamında 2018 yılına ilişkin incelemenin, Şirketimiz tarafından toplam 318.468,98 Türk Lirası ödenmesi suretiyle sonuçlandırıldığı 4.12.2023 tarihli ÖDA ile duyurulmuştu.
2019,2020,2021 dönemlerine ilişkin incelemeler de, Şirketimiz tarafından toplam 1.541.945,58 Türk Lirası ödenmesi suretiyle sonuçlandırılmıştır.
Ödeme ile birlikte Şirketimiz nezdinde yürütülen vergi incelemesi tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261632
BIST