***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13 Mart 2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarBorusan Holding A.Ş. tarafından şirketimize iletilen açıklama aşağıda paylaşılmaktadır:"13 Mart 2024 tarihinde kamuya açıklanan, Borusan Holding A.Ş.'nin ("Borusan Holding") Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'de sahip olduğu hisselerin Türkiye dışında yerleşik uluslararası bir kurumsal yatırımcıya plasman yoluyla satışına ilişkin borsa dışı takas işleminin bugün itibariyle tamamlandığını duyururuz.HSBC Bank plc ("HSBC"), İşlem ile ilgili olarak Borusan Holding'in tek plasman temsilcisi olarak görev almıştır. Prudential Regulation Authority tarafından yetkilendirilen ve Birleşik Krallık'ta Financial Conduct Authority ve Prudential Regulation Authority'nin düzenlemelerine tâbi olan HSBC, işleme ilişkin olarak sadece Borusan Holding'in plasman temsilcisi olarak görev almıştır ve bu açıklamada yer alan hususlarda Borusan Holding dışında kimseye karşı HSBC müşterilerine sağlanan korumaları sağlamak veya burada belirtilen konularla ilgili tavsiyelerde bulunmakla sorumlu olmayacaktır. HSBC ve HSBC grubunun iştirak veya teşebbüslerinden hiçbiri, bu açıklama veya bu açıklamada atıfta bulunulan herhangi bir konu ile bağlantılı olarak HSBC'nin müşterisi olmayan herhangi bir kişiye karşı herhangi bir görev, yükümlülük veya sorumluluk (doğrudan veya dolaylı, sözleşme, haksız fiil, mevzuat veya başka bir şekilde) üstlenmemiş veya bunları kabul etmemiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."Aşağıdaki tabloda işlemle ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır:Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)13/03/2024 0 372.692 -372.692 10.304.065,5 9.931.373,5 % 36,64 % 36,64 % 35,31 % 35,31http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259980BIST