***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.04.2020 23:24
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FATMA ZEYNEP HAMEDİ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 07.04.2005 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi,Yönetim Kurulu Başkanı Borusan Kültür Sanat Yönetim Kurulu Başkanı, Borusan Holding A.Ş.Başkan Yardımcısı,Yeni Nesil Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayır 5.4 A Bağımsız Üye Değil
CEMİL BÜLENT DEMİRCİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elektrik Mühendisi 24.03.1981 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Borusan Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Yeni Nesil Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. YK Üyesi, Borusan Mühendislik İnşaat ve San. Mak.İmalat A.Ş. YK Başkanı Hayır A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
AYŞE NÜKHET ÖZMEN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 03.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Borusan Holding A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yeni Nesil Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Borusan Kocabıyık Vakfı ve İktisadi İşletmelerde Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 5.17 A Bağımsız Üye Değil
ERKAN MUHARREM KAFADAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 03.04.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Borçelik Çelik Sanayii Tic.A.Ş.- Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Borusan Mühendislik İnşaat ve Sanayi Makinaları İmalat A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi,Borusan İstikbal Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Borusan Oto Grubu Yönetim Kurulu Üyelikleri, Supsan Motor Supapları Sanayii ve Ticareti A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Borusan Sigorta Acenteliği A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Borusan Teknolojk Yatırımlar Holding A.Ş- Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Borusan Elektronilk Motorlu Araçlar Açık Arttırma Ticareti İletişim ve Bilgi Hizmetleri A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Borusan Teknoloji Geliştirme ve Arge A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Borusan Lojistik A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Borusan Makine ve Servis A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Borusan Tedarik Zinciri A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi Evet A Bağımsız Üye Değil
HAKKI ATASAGUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 03.04.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur Orma A.Ş./YK Müşaviri, Göltaş Çimento A.Ş./YK Müşaviri, Marsh Brokerlık/İş Geliştirme Başkanı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824571 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
NECMİ RİZA BOZANTI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 03.04.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mapek A.Ş./ İdare Komite Üye /İcra Kurulu Üyesi, Bordrill A.Ş./ İdare Komite Üye /İcra Kurulu Üyesi, Tepe İnşaat, Tepe Home, Tepe Savunma ve Güvenlik A.Ş.?lerinde / Yönetim Kurulu Üyesi, Sports İnternational A.Ş?de Yönetim Kurulu Üyesi ve İDO İstanbul Deniz Otobüsleri San.Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824571 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş Portföy Şirketi 10000000 1236000 TRY 12,36 İştirak
Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. Yassı Çelik 243000000 33.658.850,42 TRY 15,30 İştirak
Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Tic.A.Ş. İş Makinaları 79.349.593,72 14.913.899,52 TRY 18,80 İştirak
Borusan Otomotiv İthalat Dağıtım A.Ş. Otomotiv 3300000 858000 TRY 26,00 İştirak
Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. Otomotiv 20000000 4000000 TRY 20,00 İştirak
Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Tc.A.Ş. Otomotiv 170000 44200 TRY 26,00 İştirak
Borusan Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Otomotiv 77840 20.238,40 TRY 26,00 İştirak
Supsan Motor Supapları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Supap Üretim 6200000 621.024,34 TRY 10,02 İştirak
Borusan Lojistik Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. Entegre Lojistik 59500000 10.753.875,48 TRY 18,07 İştirak
Borusan Teknolojik Yatırımlar Holding A.Ş. Portföy Şirketi 48654341 7400000 TRY 15,21 İştirak
Borusan Elektronik Ticaret İletişim ve Bilgi Hizmetleri A.Ş. E-Ticaret 5850000 1063174 TRY 18,17 İştirak
Borusan Araç Pazarlama Ticaret Limited Şirketi 2. El araç 17380000 1651100 TRY 9,50 İştirak
Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Taşımacılık A.Ş. Kara Yolu Taşımacılığı 75.000,06 13.555,31 TRY 18,07 İştirak
TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835589
BIST