***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviFATMA ZEYNEP HAMEDİ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 07.04.2005 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi,Yönetim Kurulu Başkanı Borusan Kültür Sanat Yönetim Kurulu Başkanı, Borusan Holding A.Ş.Başkan Yardımcısı,Yeni Nesil Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayır 5.4 A Bağımsız Üye DeğilCEMİL BÜLENT DEMİRCİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elektrik Mühendisi 24.03.1981 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Borusan Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Yeni Nesil Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. YK Üyesi, Borusan Mühendislik İnşaat ve San. Mak.İmalat A.Ş. YK Başkanı Hayır A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiAYŞE NÜKHET ÖZMEN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 03.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Borusan Holding A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yeni Nesil Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Borusan Kocabıyık Vakfı ve İktisadi İşletmelerde Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 5.17 A Bağımsız Üye DeğilERKAN MUHARREM KAFADAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 03.04.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Borçelik Çelik Sanayii Tic.A.Ş.- Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Borusan Mühendislik İnşaat ve Sanayi Makinaları İmalat A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi,Borusan İstikbal Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Borusan Oto Grubu Yönetim Kurulu Üyelikleri, Supsan Motor Supapları Sanayii ve Ticareti A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Borusan Sigorta Acenteliği A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Borusan Teknolojk Yatırımlar Holding A.Ş- Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Borusan Elektronilk Motorlu Araçlar Açık Arttırma Ticareti İletişim ve Bilgi Hizmetleri A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Borusan Teknoloji Geliştirme ve Arge A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Borusan Lojistik A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Borusan Makine ve Servis A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Borusan Tedarik Zinciri A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi Evet A Bağımsız Üye DeğilHAKKI ATASAGUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 03.04.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur Orma A.Ş./YK Müşaviri, Göltaş Çimento A.Ş./YK Müşaviri, Marsh Brokerlık/İş Geliştirme Başkanı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824571 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ,Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıNECMİ RİZA BOZANTI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 03.04.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mapek A.Ş./ İdare Komite Üye /İcra Kurulu Üyesi, Bordrill A.Ş./ İdare Komite Üye /İcra Kurulu Üyesi, Tepe İnşaat, Tepe Home, Tepe Savunma ve Güvenlik A.Ş.?lerinde / Yönetim Kurulu Üyesi, Sports İnternational A.Ş?de Yönetim Kurulu Üyesi ve İDO İstanbul Deniz Otobüsleri San.Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824571 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiBorusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş Portföy Şirketi 10000000 1236000 TRY 12,36 İştirakBorçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. Yassı Çelik 243000000 33.658.850,42 TRY 15,30 İştirakBorusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Tic.A.Ş. İş Makinaları 79.349.593,72 14.913.899,52 TRY 18,80 İştirakBorusan Otomotiv İthalat Dağıtım A.Ş. Otomotiv 3300000 858000 TRY 26,00 İştirakBorusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. Otomotiv 20000000 4000000 TRY 20,00 İştirakBorusan Otomotiv Premium Kiralama ve Tc.A.Ş. Otomotiv 170000 44200 TRY 26,00 İştirakBorusan Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Otomotiv 77840 20.238,40 TRY 26,00 İştirakSupsan Motor Supapları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Supap Üretim 6200000 621.024,34 TRY 10,02 İştirakBorusan Lojistik Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. Entegre Lojistik 59500000 10.753.875,48 TRY 18,07 İştirakBorusan Teknolojik Yatırımlar Holding A.Ş. Portföy Şirketi 48654341 7400000 TRY 15,21 İştirakBorusan Elektronik Ticaret İletişim ve Bilgi Hizmetleri A.Ş. E-Ticaret 5850000 1063174 TRY 18,17 İştirakBorusan Araç Pazarlama Ticaret Limited Şirketi 2. El araç 17380000 1651100 TRY 9,50 İştirakBorusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Taşımacılık A.Ş. Kara Yolu Taşımacılığı 75.000,06 13.555,31 TRY 18,07 İştirak