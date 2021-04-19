***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviCEMİL BÜLENT DEMİRCİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi 24.03.1981 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeni Nesil Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. YK Üyesi Hayır A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiTİJEN ÇIDAM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 26.03.2021 İcrada Görevli Değil Tazlar Tarım ve Gıda Ürünleri San ve Tic AŞ Tazlar Süt Gıda ve Tarım Ürünleri Pazarlama Tic AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Hayır A Bağımsız Üye DeğilERKAN MUHARREM KAFADAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 03.04.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Borçelik Çelik Sanayii Tic.A.Ş.- Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Borusan İstikbal Ticaret Türk A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Borusan Oto Grubu Yönetim Kurulu Üyelikleri, Supsan Motor Supapları Sanayii ve Ticareti A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Borusan Sigorta Acenteliği A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Borusan Teknolojk Yatırımlar Holding A.Ş- Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Borusan Elektronik Motorlu Araçlar Açık Arttırma Ticareti İletişim ve Bilgi Hizmetleri A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Borusan Teknoloji Geliştirme ve Arge A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Borusan Lojistik A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Borusan Makine ve Güç Sistemleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Borusan Tedarik Zinciri A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi Evet A Bağımsız Üye DeğilHAKKI ATASAGUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 03.04.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Orma A.Ş./YK Müşaviri, Göltaş Çimento A.Ş./YK Müşaviri, Nart Brokerlık/İş Geliştirme Başkanı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914487 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ,Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıNECMİ RİZA BOZANTI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 03.04.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mapek A.Ş./ İdare Komite Üye /İcra Kurulu Üyesi, Bordrill A.Ş./ İdare Komite Üye /İcra Kurulu Üyesi, Tepe İnşaat, Tepe Home,Tepe Savunma ve Güvenlik A.Ş.lerinde / Yönetim Kurulu Üyesi, Sports İnternational A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914487 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBARIŞ HAKKI KÖKOĞLU Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansman ve Yatırımcı İlişkilerden Sorumlu Genel Md. Yard. Borusan Holding A.Ş.Grup CFOHAKAN AKÇİMEN Resmi ve İdari İşler Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Mali İşler Müdürü Borusan Holding A.Ş. Resmi ve İdari İşler MüdürüBEGÜM TAHTACI Mali İşler Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Mali İşler Müdürü Borusan Holding A.Ş. Mali İşler Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929276BIST