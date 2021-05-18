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***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.05.2021 21:15



***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş Portföy Şirketi 10000000 1236000 TRY 12,36 İştirak
Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. Yassı Çelik 243000000 33.658.850,42 TRY 15,30 İştirak
Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Tic.A.Ş. İş Makinaları 79.349.593,72 23.205.899,52 TRY 29,25 İştirak
Borusan Otomotiv İthalat Dağıtım A.Ş. Otomotiv 3300000 858000 TRY 26,00 İştirak
Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. Otomotiv 20000000 4000000 TRY 20,00 İştirak
Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Tc.A.Ş. Otomotiv 170000 44200 TRY 26,00 İştirak
Borusan Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Otomotiv 77840 20.238,40 TRY 26,00 İştirak
Supsan Motor Supapları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Supap Üretim 6200000 621.024,34 TRY 10,02 İştirak
Borusan Lojistik Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. Entegre Lojistik 59500000 10.753.875,48 TRY 18,07 İştirak
Borusan Teknolojik Yatırımlar Holding A.Ş. Portföy Şirketi 48654341 7400000 TRY 15,21 İştirak
Borusan Elektronik Ticaret İletişim ve Bilgi Hizmetleri A.Ş. E-Ticaret 5850000 1063174 TRY 18,17 İştirak
Borusan Araç Pazarlama Ticaret Limited Şirketi 2. El araç 17380000 1651100 TRY 9,50 İştirak
Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Taşımacılık A.Ş. Kara Yolu Taşımacılığı 75.000,06 13.555,31 TRY 18,07 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936856


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YBTAS 16.395,10 799.400 % 10,00  
ISBIR 8.552,50 3.634.813 % 10,00  
TURGG 153,10 23.897.859 % 9,99  
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Tam 3.289 3.372 30,26  
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Çeyrek 797 815 7,32  
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