***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postayozkanli@borusan.combtahtaci@borusan.comYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoYALAZ ÖZKANLI Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 07.06.2021 0 212 362 01 42 yozkanli@borusan.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 916516/916568/916532BEGÜM TAHTACI Mali İşler Müdürü 14.05.2019 0 212 362 02 12 btahtaci@borusan.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940927BIST