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***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.06.2021 09:17



***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
yozkanli@borusan.com
btahtaci@borusan.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
YALAZ ÖZKANLI Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 07.06.2021 0 212 362 01 42 yozkanli@borusan.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 916516/916568/916532
BEGÜM TAHTACI Mali İşler Müdürü 14.05.2019 0 212 362 02 12 btahtaci@borusan.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940927


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BIST En Aktif Hisseler10:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATATP 31,94 7.404.906 % 9,99  
RODRG 18,82 1.836.410 % 9,99  
YESIL 3,55 2.660.977 % 9,94  
UFUK 15,84 17.662 % 9,24  
ICBCT 6,36 6.350.104 % 7,98  
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10:31 Alış Satış %  
Dolar 8,6016 8,6033 % -0,11  
Euro 10,4747 10,4815 % -0,22  
Sterlin 12,1531 12,2140 % -0,16  
Frank 9,5582 9,6158 % 0,01  
Riyal 2,2928 2,3043 % 0,14  
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10:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.895 1.895 -4,49  
Altın Gr. 525 525 -0,59  
Cumhuriyet 3.468 3.518 -12,00  
Tam 3.451 3.540 -8,44  
Yarım 1.668 1.712 -4,08  
Çeyrek 837 856 -2,05  
Gümüş.Ons 27,72 27,74 -0,16  
Gümüş Gr. 7,68 7,68 -0,04  
B. Petrol 71,00 71,00 -0,47  
Seans Raporu 10:31
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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