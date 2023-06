***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiBorusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş Portföy Şirketi 10000000 1236000 TRY 12,36 İştirakBorçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. Yassı Çelik 243000000 33.658.850,42 TRY 15,30 İştirakBorusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Tic.A.Ş. İş Makinaları 79.349.593,72 23.205.899,52 TRY 29,25 İştirakBorusan Otomotiv İthalat Dağıtım A.Ş. Otomotiv 5000000 1300000 TRY 26,00 İştirakBorusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. Otomotiv 20000000 4000000 TRY 20,00 İştirakBorusan Otomotiv Premium Kiralama ve Tc.A.Ş. Otomotiv 170000 44200 TRY 26,00 İştirakBorusan Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Otomotiv 5000000 1300000 TRY 26,00 İştirakSupsan Motor Supapları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Supap Üretim 6200000 621.024,34 TRY 10,02 İştirakBorusan Lojistik Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. Entegre Lojistik 59500000 16.703.875,48 TRY 28,07 İştirakBorusan Elektronik Ticaret İletişim ve Bilgi Hizmetleri A.Ş. E-Ticaret 5850000 1063174 TRY 18,17 İştirakBorusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Taşımacılık A.Ş. Kara Yolu Taşımacılığı 75.000,06 21.055,32 TRY 28,07 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156743BIST