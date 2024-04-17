***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)BORUSAN HOLDİNG A.Ş. 19310625 TRY 68,66http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273490BIST