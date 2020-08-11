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***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

11.08.2020 21:59
GÜNCEL HABERLER



***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/08/2020
Karar Sayısı
12
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

     MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN  KARAR TARİHİ: 11 AĞUSTOS 2020  KARAR SAYISI : 12    SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN  II-14.1. SAYILI "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI      Şirketimizin 01.01.2020 - 30.06.2020 hesap dönemine ait Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından 11.08.2020 tarihinde onaylanmış Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, konsolide kapsamlı gelir tablosu, konsolide nakit akış tablosu ve konsolide öz kaynak değişim tablosu ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,
 
a) Tarafımızca incelendiğini,    b) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,    c) Sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.      Saygılarımızla,      Barış Kökoğlu                                                                                                      Hakkı Atasagun  Genel Müdür                                                                                               Denetim Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868206


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Çeyrek 729 746 -47,27  
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Gümüş Gr. 5,83 5,85 -1,04  
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