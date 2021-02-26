***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi26/02/2021Karar SayısıSermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıMALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 26 Şubat 2021 KARAR SAYISI : 2 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi ile Yönetim Kurulu tarafından 26.02.2021 tarihinde onaylanan ve 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş "Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlar" ve "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" ile "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu"nunTarafımızca incelendiğini,a) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,b)Sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla, Barış Kökoğlu Hakkı Atasagun Genel Müdür Denetim Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913714BIST