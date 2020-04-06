***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
06.04.2020 23:24
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz toplanarak, 3 Nisan 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında
Denetim Komitesi Başkanlığına Sn. Hakkı ATASAGUN'un (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyeliğe ise Sn. Necmi Rıza BOZANTI'nın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sn. Hakkı ATASAGUN'un (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyeliğe ise Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Sn. Serhat YILDIRIM'ın (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi),
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Sn. Hakkı ATASAGUN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyeliğe ise Sn. Necmi Rıza BOZANTI'nın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),
seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835590
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|PETKM
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|YKBNK
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|275.841.611
|% 2,75
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|KARSN
|1,36
|159.524.814
|% 3,82
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|CEMAS
|0,85
|82.909.477
|% 7,59
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,2725
|8,3140
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|Frank
|6,9001
|6,9417
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|Riyal
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|% 0,72
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|Alış
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|Altın Ons
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|1.664
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|Altın Gr.
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|1.043
|7,22
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|3,61
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|Gümüş.Ons
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|15,18
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|Gümüş Gr.
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