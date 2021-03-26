***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
26.03.2021 22:52
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz toplanarak, 26 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında
Denetim Komitesi
Başkanlığına Sn. Hakkı ATASAGUN'un (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyeliğe ise Sn. Necmi Rıza BOZANTI'nın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),
Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkanlığına Sn.
Hakkı ATASAGUN'un (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyeliğe ise
Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU
(Yönetim Kurulu Üyesi)
ve Sn. Serhat YILDIRIM'ın (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi),
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Başkanlığına
Sn. Hakkı ATASAGUN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyeliğe ise Sn. Necmi Rıza BOZANTI'nın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),
seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921265
BIST
18:051.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,21
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
18:058,0797
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,1402
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,1340
En Düşük
7,9153
18:059,5774
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 0,2218
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,6112
En Düşük
9,3140
18:05450,87
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 10,41
|Açılış
|: 450,87
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
452,96
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|6,93
|597.410.132
|% 10,00
|
|PKENT
|2.775,10
|4.635.717
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|1.257.362
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|33.959.264
|% 9,99
|
|FENER
|27,36
|214.543.089
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,01
|11.004.007
|% -9,96
|
|SONME
|65,10
|1.364.705
|% -9,96
|
|AVOD
|9,49
|668.489.686
|% -9,96
|
|SEKUR
|32,60
|6.957.618
|% -8,12
|
|SAMAT
|5,46
|11.563.617
|% -6,98
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|VESTL
|36,60
|1.128.559.776
|% -1,35
|
|SISE
|7,39
|983.995.604
|% 2,35
|
|SASA
|44,34
|834.569.754
|% -2,25
|
|KRDMD
|6,59
|819.115.456
|% 2,01
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,19
|246.812.019
|% -1,65
|
|GSRAY
|3,71
|757.993.085
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,19
|400.231.397
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,85
|311.062.963
|% -2,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0756
|8,0797
|% 1,77
|
|Euro
|9,5207
|9,5774
|% 2,37
|
|Sterlin
|11,1234
|11,1791
|% 2,40
|
|Frank
|8,5851
|8,6368
|% 2,14
|
|Riyal
|2,1505
|2,1613
|% 1,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|4,76
|
|Altın Gr.
|451
|451
|10,41
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|13,00
|
|Tam
|2.938
|3.014
|9,45
|
|Yarım
|1.420
|1.458
|4,57
|
|Çeyrek
|712
|729
|2,29
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,13
|
|B. Petrol
|64,51
|64,51
|2,56
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59YESIL
Yüzde -6.90 oranında düşüşle 117.30 lira fiyatla işlem gören hissede 459, 045 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 81 altında . İşlem hacmi 20, 969.00 milyon TL de
-
17:57TGSAS
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 17.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 961, 929 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, KCHOL, KOZAL
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 63 kaybederek (% -0.80 ) 1, 194