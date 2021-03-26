***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz toplanarak, 26 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasındaDenetim KomitesiBaşkanlığına Sn. Hakkı ATASAGUN'un (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyeliğe ise Sn. Necmi Rıza BOZANTI'nın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),Kurumsal Yönetim KomitesiBaşkanlığına Sn.Hakkı ATASAGUN'un (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyeliğe iseSn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU(Yönetim Kurulu Üyesi)ve Sn. Serhat YILDIRIM'ın (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi),Riskin Erken Saptanması KomitesiBaşkanlığınaSn. Hakkı ATASAGUN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyeliğe ise Sn. Necmi Rıza BOZANTI'nın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921265BIST