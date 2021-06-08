***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
08.06.2021 10:04
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz toplanarak,
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Serhat YILDIRIM'ın görevinden ayrılması sebebiyle, yerine Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Sayın Yalaz ÖZKANLI'nın Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına,
2. Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak amacıyla Mali İşler Müdürü Sn. Begüm TAHTACI‘nın da görevlendirilmesine,
katılanların oy birliği ile karar vermiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940933
BIST
11:271.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,76
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
11:278,6084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
11:2710,4841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0207
|Açılış
|: 10,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
11:27522,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -3,24
|Açılış
|: 522,69
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler11:27
|ATATP
|31,94
|8.856.387
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|2.039.610
|% 9,99
|
|UFUK
|15,84
|17.662
|% 9,24
|
|SAYAS
|29,20
|5.514.217
|% 6,73
|
|KSTUR
|323,80
|97.464
|% 5,89
|
|SNKRN
|30,20
|40.317
|% -7,31
|
|CASA
|155,00
|60.605
|% -3,13
|
|OZRDN
|9,66
|425.917
|% -3,01
|
|CANTE
|7,57
|11.330.224
|% -2,70
|
|AKYHO
|1,74
|2.029.080
|% -2,25
|
|QUAGR
|27,48
|74.473.116
|% 4,17
|
|BOBET
|4,14
|56.279.564
|% 0,73
|
|IHLGM
|1,19
|46.367.283
|% 0,00
|
|ESEN
|32,80
|32.369.226
|% -0,97
|
|TRILC
|37,90
|22.590.008
|% -1,30
|
|BOBET
|4,14
|56.279.564
|% 0,73
|
|ZRGYO
|1,62
|8.187.598
|% 0,00
|
|GWIND
|3,90
|15.904.012
|% 0,00
|
|TURSG
|5,18
|15.939.498
|% 0,19
|
|PEKGY
|1,02
|2.909.017
|% 0,00
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6068
|8,6084
|% -0,05
|
|Euro
|10,4784
|10,4841
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,1191
|12,1799
|% -0,44
|
|Frank
|9,5348
|9,5922
|% -0,24
|
|Riyal
|2,2859
|2,2974
|% -0,16
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-7,54
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-3,75
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|70,88
|70,88
|-0,59
|