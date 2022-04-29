***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
29.04.2022 19:10
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından,
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Yalaz ÖZKANLI'nın görevinden ayrılması sebebiyle, yerine 01.05.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Sayın Cem YÜCESOY'un Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına,
2. Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak amacıyla atanan Mali İşler Müdürü Sayın Begüm TAHTACI‘nın da görevinin devam etmesine,
karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025942
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0667
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8681
En Düşük
14,7579
18:0515,6915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1333
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
18:05911,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 10,85
|Açılış
|: 911,34
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGSER
|23,76
|87.065.862
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|39.027.267
|% 10,00
|
|ARENA
|14,30
|27.035.790
|% 10,00
|
|OYAYO
|7,81
|8.317.083
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.118.363
|% 9,96
|
|LIDER
|22,86
|86.712.409
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|38.035.771
|% -9,98
|
|FORMT
|1,39
|18.808.424
|% -8,55
|
|DAGHL
|23,48
|10.466.820
|% -6,60
|
|TKFEN
|19,65
|665.857.992
|% -6,34
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 1,88
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 2,32
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,38
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,82
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% -0,81
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% -4,13
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8444
|14,8563
|% 0,45
|
|Euro
|15,6751
|15,6915
|% 0,86
|
|Sterlin
|18,6126
|18,7059
|% 1,36
|
|Frank
|15,2060
|15,2976
|% 0,38
|
|Riyal
|3,9472
|3,9670
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|14,23
|
|Altın Gr.
|911
|912
|11,16
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.172
|100,00
|
|Tam
|6.057
|6.208
|105,91
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|51,23
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|25,62
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,05
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|-0,01
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,51
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 27 artarak (% 0.01 ) 2, 707
-
17:58XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 31, 484.00 milyon TL de
-
17:57KORDS
Yüzde 4.48 oranında artışla 45.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 235, 117 adet işlem
-
17:56KNFRT
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 207, 284 adet işlem
-
17:54UFUK
Yüzde 9.95 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 745 adet işlem