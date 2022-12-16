***BRYAT* *ISYAT* *KRPLS* *KONYA* *CMBTN* *INVEO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***BRYAT******ISYAT******KRPLS******KONYA******CMBTN******INVEO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [ISYAT, INVEO, BRYAT, KRPLS, CMBTN, KONYA]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Inveo Yatırım Holding A.Ş. (INVEO), İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISYAT), Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT), Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (KRPLS), Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CMBTN), Konya Çimento Sanayii A.Ş. (KONYA) paylarının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 19/12/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıVOLKAN YILMAZ12547499EMİRHAN YÜCEL37570972HALİL BORA BEREKET28273886EMRE ALTAY BEREKET43243272Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 18/01/2023'tür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088141BIST