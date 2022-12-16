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***BRYAT* *ISYAT* *KRPLS* *KONYA* *CMBTN* *INVEO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

16.12.2022 18:19
***BRYAT* *ISYAT* *KRPLS* *KONYA* *CMBTN* *INVEO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu


***BRYAT******ISYAT******KRPLS******KONYA******CMBTN******INVEO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [ISYAT, INVEO, BRYAT, KRPLS, CMBTN, KONYA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Inveo Yatırım Holding A.Ş. (INVEO), İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISYAT), Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT), Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (KRPLS), Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CMBTN), Konya Çimento Sanayii A.Ş. (KONYA) paylarının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 19/12/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
 
    Yatırımcı Adı ve Soyadı
    MKK Sicil Numarası

    VOLKAN YILMAZ
    12547499

    EMİRHAN YÜCEL
    37570972

    HALİL BORA BEREKET
    28273886

    EMRE  ALTAY BEREKET
    43243272    

 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 18/01/2023'tür.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088141


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Cumhuriyet 7.190 7.298 20,00  
Tam 7.226 7.286 28,00  
Yarım 3.499 3.562 14,00  
Çeyrek 1.755 1.780 6,00  
Gümüş.Ons 23,03 23,05 -0,05  
Gümüş Gr. 13,78 13,79 -0,05  
B. Petrol 78,60 78,60 -2,61  
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