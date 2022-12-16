***BRYAT* *ISYAT* *KRPLS* *KONYA* *CMBTN* *INVEO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
16.12.2022 18:19
***BRYAT******ISYAT******KRPLS******KONYA******CMBTN******INVEO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [ISYAT, INVEO, BRYAT, KRPLS, CMBTN, KONYA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Inveo Yatırım Holding A.Ş. (INVEO), İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISYAT), Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT), Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (KRPLS), Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CMBTN), Konya Çimento Sanayii A.Ş. (KONYA) paylarının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 19/12/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
VOLKAN YILMAZ
12547499
EMİRHAN YÜCEL
37570972
HALİL BORA BEREKET
28273886
EMRE ALTAY BEREKET
43243272
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 18/01/2023'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088141
BIST
17:595.214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 25,47
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
17:5918,6428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0008
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
17:5919,7989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0231
|Açılış
|: 19,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7778
17:591.070,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,60
|Açılış
|: 1.071,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.075,31
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKSN
|25,30
|9.642.402
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|26.523.957
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.862.918
|% 9,99
|
|SKBNK
|3,20
|1.442.017.716
|% 9,97
|
|ATEKS
|122,40
|61.193.060
|% 9,97
|
|VKING
|20,88
|4.751.242
|% -10,00
|
|EUREN
|14,33
|1.048.937.124
|% -9,99
|
|ALFAS
|287,60
|330.868.764
|% -9,98
|
|RALYH
|39,34
|168.716.192
|% -9,98
|
|COSMO
|80,05
|4.849.289
|% -9,96
|
|PETKM
|19,18
|8.998.331.600
|% 5,50
|
|THYAO
|139,30
|7.068.350.765
|% -0,57
|
|VAKBN
|12,52
|6.577.671.661
|% 9,15
|
|YKBNK
|11,75
|6.019.411.862
|% -0,76
|
|AKBNK
|18,65
|5.284.909.518
|% 0,81
|
|EKGYO
|8,22
|5.050.980.318
|% 4,31
|
|VAKBN
|12,52
|6.577.671.661
|% 9,15
|
|YKBNK
|11,75
|6.019.411.862
|% -0,76
|
|PETKM
|19,18
|8.998.331.600
|% 5,50
|
|SKBNK
|3,20
|1.442.017.716
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6343
|18,6428
|% 0,00
|
|Euro
|19,7870
|19,7989
|% -0,12
|
|Sterlin
|22,5873
|22,7006
|% -0,21
|
|Frank
|19,9183
|20,0383
|% -0,38
|
|Riyal
|4,9408
|4,9656
|% -0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|12,03
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.071
|6,01
|
|Cumhuriyet
|7.190
|7.298
|20,00
|
|Tam
|7.226
|7.286
|28,00
|
|Yarım
|3.499
|3.562
|14,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.780
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,78
|13,79
|-0,05
|
|B. Petrol
|78,60
|78,60
|-2,61
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 678 adet işlem
-
17:58CCOLA
Yüzde 6.20 oranında artışla 208.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 163 adet işlem
-
17:57VKGYO
Yüzde 6.76 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 978, 337 adet işlem
-
17:56KAPLM
Yüzde 5.77 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 212 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 105, 487.00 milyon TL de