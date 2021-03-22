***BRYAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.03.2021 09:17
***BRYAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BRYAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Borusan Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919563
BIST
12:001.382
En Yüksek
|Değişim
|: -9,59%
|| -146,60
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.380
12:007,9696
En Yüksek
|Değişim
|: 10,49%
|| 0,7565
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
12:009,5110
En Yüksek
|Değişim
|: 10,72%
|| 0,9207
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
12:00443,68
En Yüksek
|Değişim
|: 9,60%
|| 38,85
|Açılış
|: 443,68
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler12:00
|TRILC
|31,32
|103.828.412
|% 9,97
|
|AVHOL
|8,62
|8.866.547
|% 2,13
|
|DOCO
|615,50
|59.347.936
|% 0,57
|
|UFUK
|22,68
|50.576
|% 0,00
|
|SODSN
|43,50
|725.232
|% 0,00
|
|BFREN
|1.020,10
|5.854.431
|% -10,00
|
|BIMAS
|64,80
|176.553.070
|% -10,00
|
|IZMDC
|2,25
|13.040.062
|% -10,00
|
|PGSUS
|73,35
|73.905.855
|% -10,00
|
|POLTK
|291,60
|3.586.033
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.061.553.275
|% -9,93
|
|THYAO
|12,42
|405.313.214
|% -9,93
|
|SISE
|6,94
|337.089.644
|% -9,87
|
|EREGL
|14,71
|323.358.547
|% -9,98
|
|PETKM
|5,45
|313.122.920
|% -9,92
|
|GARAN
|7,98
|1.061.553.275
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,90
|142.959.457
|% -9,52
|
|YKBNK
|2,39
|140.115.866
|% -9,81
|
|PETKM
|5,45
|313.122.920
|% -9,92
|
|SISE
|6,94
|337.089.644
|% -9,87
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9577
|7,9696
|% 10,49
|
|Euro
|9,4711
|9,5110
|% 10,72
|
|Sterlin
|11,0312
|11,0865
|% 10,61
|
|Frank
|8,5733
|8,6249
|% 10,88
|
|Riyal
|2,1206
|2,1312
|% 10,60
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|-14,68
|
|Altın Gr.
|445
|445
|40,16
|
|Cumhuriyet
|2.774
|2.816
|75,00
|
|Tam
|2.760
|2.832
|51,66
|
|Yarım
|1.334
|1.370
|24,98
|
|Çeyrek
|669
|685
|12,49
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,55
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,47
|
|B. Petrol
|64,22
|64,22
|-0,33
|
Seans Raporu
12:00
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12:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -156, 58 kaybederek (% -9.84 ) 1, 434
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12:13
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, SKBNK, YGYO
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12:13XU100
Endeks 1, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 67 altında . İşlem hacmi 7, 336.00 milyon TL de
-
12:08XU100
Endeks 1, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 73 altında . İşlem hacmi 7, 231.00 milyon TL de
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12:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, BIMAS, MGROS