***BRYAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.09.2021 09:15
***BRYAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BRYAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Borusan Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964432
BIST
10:171.402
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -17,12
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.396
10:178,7041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0573
|Açılış
|: 8,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5800
|
8,7266
En Düşük
8,6297
10:1710,1970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0568
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,2390
En Düşük
10,1186
10:17490,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,70
|Açılış
|: 490,73
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler10:17
|BALAT
|9,45
|174.211
|% 9,88
|
|TEZOL
|20,00
|345.325.691
|% 8,46
|
|GARFA
|11,09
|1.276.832
|% 7,88
|
|QNBFL
|70,10
|24.675
|% 6,70
|
|BJKAS
|6,55
|69.037.055
|% 4,80
|
|KTSKR
|58,45
|4.054.407
|% -9,94
|
|BRYAT
|386,20
|3.602.140
|% -5,74
|
|AKYHO
|2,56
|3.243.748
|% -5,54
|
|ORCAY
|16,08
|3.331.058
|% -4,96
|
|MRSHL
|242,50
|94.278
|% -4,90
|
|TEZOL
|20,00
|345.325.691
|% 8,46
|
|THYAO
|12,69
|104.885.698
|% -0,24
|
|GARAN
|9,28
|92.801.428
|% -1,17
|
|BJKAS
|6,55
|69.037.055
|% 4,80
|
|EREGL
|16,84
|62.663.938
|% -1,17
|
|EKGYO
|1,79
|48.539.626
|% -1,65
|
|TEZOL
|20,00
|345.325.691
|% 8,46
|
|SKBNK
|1,00
|14.720.256
|% -0,99
|
|ODAS
|1,36
|17.093.448
|% -2,16
|
|YKBNK
|2,42
|29.643.107
|% -1,22
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6982
|8,7041
|% 0,66
|
|Euro
|10,1912
|10,1970
|% 0,56
|
|Sterlin
|11,8724
|11,9319
|% 0,28
|
|Frank
|9,2947
|9,3507
|% 0,62
|
|Riyal
|2,3144
|2,3260
|% 0,67
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|-3,48
|
|Altın Gr.
|490
|490
|1,94
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|19,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|37,21
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|18,00
|
|Çeyrek
|779
|796
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,05
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|-0,87
|